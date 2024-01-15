Опитування YouGov: Партія британського прем'єра Сунака зазнає масштабної поразки на виборах

Консерватори можуть зберегти лише 169 місць у парламенті, тоді як лейбористи отримають 385.

Партію консерваторів у Великобританії очікує масштабна поразка на виборах 2024 року.

Про це свідчать результати опитування YouGov, передає The Telegraph.

В опитуванні взяли участь 14 тисяч респондентів. Результати показали, що консерватори можуть отримати в парламенті 169 місць, а їх опоненти лейбористи - 385. Це буде найбільша поразка торі від 1997 року - тоді партія на чолі з Джоном Мейджором втратила приблизно стільки ж місць.

Права партія не отримає жодного місця в парламенті.

Прем'єр Ріші Сунак відкинув важливість цього опитування YouGov. Він заявив, що єдине опитування, яке має значення, "це те, коли прийдуть загальні вибори".

"За останній рік було проведено багато опитувань, будуть ще сотні опитувань. Єдине, що має значення, це те, коли відбудуться загальні вибори. Вибір на них зрозумілий: дотримуватися нашого плану, який працює, він приносить зміни для людей, гарантуючи їм душевний спокій, що їхні діти мають світле майбутнє, і ми можемо відновити гордість за нашу країну", - сказав Сунак.