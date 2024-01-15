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У Польщі оголосили дати виборів до органів місцевого самоврядування

Вибори до місцевих органів влади в Польщі відбудуться 7 і 21 квітня.

У Польщі оголосили дати виборів до органів місцевого самоврядування
Фото: EPA/UPG

Вибори до місцевих органів влади в Польщі відбудуться 7 і 21 квітня. Про це офіційно заявив прем’єр Польщі Дональд Туск.

"Сьогодні я вирішив видати постанову – офіційно надішлю її до РНК разом із календарем виборів, – але рішення прийнято, місцеві вибори відбудуться 7 і 21 квітня", – сказав Туск, передає RMF24.

Прем'єр-міністр також підкреслив, що перебуває в постійному контакті з представниками органів місцевого самоврядування і після отримання позитивного рішення НКРЕКП, яке, за його словами, "фактично формальність", приступлять до "важливих з точки зору місцевих громад і життя простих людей – виборів".

"Сподіваюся, що квітень буде вдалим місяцем для польського самоврядування", – зазначив Дональд Туск.

Раніше Туск зазначав, що при обранні дати виборів враховували ранні Великодні свята та ризик того, що через довгі вихідні явка виборців може бути нижчою.

Відповідно до Виборчого кодексу, дата виборів у Польщі призначається на неробочий день, що припадає не раніше ніж за 30 днів і не пізніш як за сім днів до закінчення повноважень рад. У чинних радах повномаження закінчуються 30 квітня 2024 року, отже, місцеві вибори мають відбутися з 31 березня по 23 квітня.

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