Китай засуджує уряди країн, які привітали обрання нового президента Тайваню, — Reuters

Національний прапор Тайваню видно у розірваному китайському національному прапорі під час протесту в Тайбеї, Тайвань, 23 серпня

Міністерство закордонних справ Китаю та посольства в усьому світі застерегли країни від підтримки Демократичної прогресивної партії Тайваню (DPP) і засудили іноземні уряди, які привітали обраного президента острова Лая Цинде, — пише Reuters.

Після того, як кандидат у президенти від DPP Лай переміг на виборах, кілька міністрів і політиків з країн, які мають приховані теплі зв’язки з Тайванем, надіслали привітання з перемогою Лаю та його партії.

Це викликало швидку реакцію з боку китайських посольств, підкресливши чутливість Пекіна до того, що інші країни надають легітимність кандидату і політичній партії, яких він вважає "сепаратистськими силами".

Посол Китаю в Австралії Сяо Цянь опублікував у п'ятницю, 12 січня, статтю, в якій попередив про невизначену небезпеку, якщо Канберра підтримає сили, що виступають за незалежність Тайваню", такі як Демократична прогресивна партія.

У неділю, 14 січня, Міністерство закордонних справ Китаю назвало заяву держсекретаря США Ентоні Блінкена, який привітав Лая і заявив, що Вашингтон сподівається на подальші неофіційні відносини з Тайванем, "надсиланням серйозно неправильного сигналу сепаратистським силам, що виступають за незалежність Тайваню".

"Китай завжди рішуче виступав проти будь-якої форми офіційних обмінів між США і Тайванем і рішуче виступає проти втручання США у справи Тайваню в будь-якій формі і під будь-яким приводом", — йдеться в заяві МЗС Пекіна.

Посольство Китаю засудило те, що воно назвало "неправильними діями" міністра закордонних справ Великої Британії Девіда Кемерона. Кемерон, вітаючи Лая і його партію, заявив, що вибори стали "свідченням живої демократії Тайваню".

"Ми закликаємо Сполучене Королівство визнати, що Тайвань є провінцією Китаю, обережно вирішувати питання, пов'язані з Тайванем, відповідно до принципу єдиного Китаю, припинити будь-які зауваження, які втручаються у внутрішні справи Китаю", — йдеться в заяві посольства Пекіна в Британії.

Посольство Китаю в Японії висловило офіційний дипломатичний протест, після того, як міністр закордонних справ Токіо Йоко Камікава привітала Лая з перемогою на виборах.

Камікава назвала самокерований острів "надзвичайно важливим партнером і другом", але в тій же заяві додала, що робочі відносини з Тайбеєм мають "неурядову основу".

Ще напередодні виборів китайські дипломати попереджали країни про наслідки підтримки Лая і Демократичної прогресивної партії.