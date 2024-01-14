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У Румунії фермери знову блокують рух вантажівок через пункт пропуску "Сірет", – ДПСУ

Вчора подібна акція тривала 6 годин.

У Румунії фермери знову блокують рух вантажівок через пункт пропуску "Сірет", – ДПСУ
Фото: ДПСУ

Румунські фермери відновили блокування руху вантажівок через пункт пропусту "Порубне-Сірет". 

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

У Держприкордонслужбі повідомляють, що близько 14 години від представників прикордонної поліції Румунії прикордонники отримали повідомлення про поновлення блокування румунськими фермерами та аграріями руху вантажних транспортних засобів у напрямку пункту пропуску "Сірет" навпроти українського пункту пропуску "Порубне".

У ДПСУ нагадують, вчора подібне блокування руху на території Румунії здійснювалось з 15.30 до 21.30.

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