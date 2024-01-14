Глава МЗС Північної Кореї їде до Росії

Міністр закордонних справ КНДР наступного тижня вирушить до Росії, щоб зустрітися із Сергієм Лавровим.

Про це повідомили державні ЗМІ КНДР, — пише Радіо Свобода.

"Міністр закордонних справ Корейської Народно-Демократичної Республіки Чхо Сон Хуей відвідає Російську Федерацію з офіційним візитом з 15 до 17 січня на запрошення її міністра закордонних справ Сергія Лаврова", – ідеться у повідомленні Центрального телеграфного агентства Кореї (ЦТАК).

У вересні 2023 року лідер Північної Кореї Кім Чен Ин і президент РФ Володимир Путін зустрілися вперше за чотири роки на саміті у Росії, який, за словами США, може бути зосереджений на угодах щодо зброї для Кремля у війні проти України.