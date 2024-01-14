Король Данії Фредерік Х у неділю вступив на престол, змінивши свою матір, королеву Маргрете II, яка офіційно зреклася трону після 52 років правління. Привітати його зібралися десятки тисяч мешканців країни.

Про це пише Reuters.

83-річна Маргрет напередодні Нового року оголосила, що планує стати першим данським монархом майже за 900 років, який добровільно відмовився від престолу. До такого кроку Маргрете спонукало, зокрема, питання здоров'я. Вона сказала тоді у своїй промові: “Операція, природно, спонукала до роздумів про майбутнє − чи не настав час залишити відповідальність наступному поколінню”.

Спадкування було офіційно оформлене в той момент, коли Маргрете підписала заяву про своє зречення престолу під час засідання Державної ради в парламенті.

У Данії, одній із найстаріших монархій світу, немає церемонії коронації.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Пізніше прем'єр-міністерка Метте Фредеріксен проголосила нового короля на балконі парламенту в замку Крістіансборг словами “Хай живе король Фредерік Десятий”.

Фото: EPA/UPG

“Я сподіваюся стати королем завтрашнього дня, який об’єднує. Це обов’язок, до якого я йшов усе своє життя. Це обов’язок, який я виконую з гордістю, повагою та радістю”, − сказав Фредерік у своїй першій королівській промові перед натовпом людей.

На балконі до 55-річного Фредеріка приєдналися його 51-річна дружина австралійського походження Мері, яка тепер є королевою, їхні діти: 18-річний Крістіан, спадкоємець престолу, 16-річна принцеса Ізабель і близнюки принцеса Жозефіна та принц Вінсент, обом по 13 років.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Пізніше нові король і королева проїхали в екіпажі крізь багатолюдні натовпи на вулицях Копенгагена назад до своєї резиденції Амалієнборг, королівського комплексу, який збудували у 1750-х роках у центрі столиці. Пара далі буде мешкати там з Маргрете, яка збереже свій титул королеви.

Фото: EPA/UPG

При майже нульовій температурі до Копенгена подивитися церемонію з’їхалися люди з усієї Данії. Фредерік зайняв трон у період величезної громадської підтримки та ентузіазму щодо монархії. Відповідно до опитування, проведеного після оголошення Маргрете про зречення престолу, 82% данців очікують, що Фредерік добре або дуже добре впорається зі своєю новою посадою, тоді як 86% такої ж думки про королеву Мері.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Слід королеви Маргрете ІІ в історії