П'ятеро мігрантів загинули, намагаючись переплисти Ла-Манш на човні

Четверо нелегальних мігрантів загинули вночі, а п’ятий був знайдений мертвим зранку у неділю після невдалої спроби дістатися узбережжя Великої Британії з півночі Франції.
Про це повідомляє Бі-бі-сі.
"Ми виявили чотирьох загиблих мігрантів та одного мігранта, у критичному стані, доставили до лікарні у Булонь-сюр-Мер", - розповів один із місцевих чиновників.
Тіло п'ятого загиблого мігранта було знайдено вранці у неділю. Це - перша зареєстрована загибель мігрантів на Ла-Манші у 2024 році.
Місцева влада повідомляє, загиблі були з Іраку та Сирії.
Як повідомляють французькі ЗМІ, всього у човні, що перекинувся, було близько 70 людей.
- 2 січня прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що його уряд скоротив кількість мігрантів, які прибувають до країни без дозволу. Згідно з заявою Міністерства внутрішніх справ, минулого року уряд розглянув 112 000 заяв про надання притулку та видворив з Британії 24 000 осіб. Дані також показали, що кількість мігрантів, які перетинають Ла-Манш на невеликих човнах, минулого року впала на 36%. Зазначалося, що це перше зниження щонайменше за п’ять років.
- Обіцянки Сунака “зупинити човни”, що перетинають Ла-Манш із Франції, і завершити розгляд справ з надання притулку стануть основними проблемами на виборах, які, як очікується, відбудуться в 2024 році. Скорочення чистої міграції було однією з ключових передвиборчих обіцянок Торі в 2019-му.