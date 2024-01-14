Ранкова ракетна атака: РФ атакувала Україну "Кинджалами" та Х-31П
Ранкова ракетна атака: РФ атакувала Україну "Кинджалами" та Х-31П
У Києві горів ТРЦ, евакуювали біля 200 людей (оновлено)
У Києві горів ТРЦ, евакуювали біля 200 людей (оновлено)
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
​Мобілізація 2.0 version 2024
​Мобілізація 2.0 version 2024
Удари по Ємену. Як «вісь зла» розпорошує ресурси США
Удари по Ємену. Як «вісь зла» розпорошує ресурси США
Скандал на півтора мільярда: в чому звинувачують родину Гринкевичів
Скандал на півтора мільярда: в чому звинувачують родину Гринкевичів
Сили оборони вперше уразили російський комплекс РЕБ "Билина"
Сили оборони вперше уразили російський комплекс РЕБ "Билина"
Проєкт “Народний дрон”: глава Мінцифри закликав українців долучатися до створення FPV-дронів у себе вдома
Проєкт “Народний дрон”: глава Мінцифри закликав українців долучатися до створення FPV-дронів у себе вдома
Навіщо США і Британія б’ють по Ємену та як це вплине на Україну
Навіщо США і Британія б’ють по Ємену та як це вплине на Україну
ГоловнаСвіт

П'ятеро мігрантів загинули, намагаючись переплисти Ла-Манш на човні

Це - перша зареєстрована загибель мігрантів на Ла-Манші у 2024 році.

П'ятеро мігрантів загинули, намагаючись переплисти Ла-Манш на човні
Ілюстративне фото
Фото: ukranews.com

Четверо нелегальних мігрантів загинули вночі, а п’ятий був знайдений мертвим зранку у неділю після невдалої спроби дістатися узбережжя Великої Британії з півночі Франції.

Про це повідомляє Бі-бі-сі.

"Ми виявили чотирьох загиблих мігрантів та одного мігранта, у критичному стані, доставили до лікарні у Булонь-сюр-Мер", - розповів один із місцевих чиновників.

Тіло п'ятого загиблого мігранта було знайдено вранці у неділю. Це - перша зареєстрована загибель мігрантів на Ла-Манші у 2024 році.

Місцева влада повідомляє, загиблі були з Іраку та Сирії.

Як повідомляють французькі ЗМІ, всього у човні, що перекинувся, було близько 70 людей.

  • 2 січня прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що його уряд скоротив кількість мігрантів, які прибувають до країни без дозволу. Згідно з заявою Міністерства внутрішніх справ, минулого року уряд розглянув 112 000 заяв про надання притулку та видворив з Британії 24 000 осіб. Дані також показали, що кількість мігрантів, які перетинають Ла-Манш на невеликих човнах, минулого року впала на 36%. Зазначалося, що це перше зниження щонайменше за п’ять років.
  • Обіцянки Сунака “зупинити човни”, що перетинають Ла-Манш із Франції, і завершити розгляд справ з надання притулку стануть основними проблемами на виборах, які, як очікується, відбудуться в 2024 році. Скорочення чистої міграції було однією з ключових передвиборчих обіцянок Торі в 2019-му.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies