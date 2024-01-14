П'ятеро мігрантів загинули, намагаючись переплисти Ла-Манш на човні

Це - перша зареєстрована загибель мігрантів на Ла-Манші у 2024 році.

Четверо нелегальних мігрантів загинули вночі, а п’ятий був знайдений мертвим зранку у неділю після невдалої спроби дістатися узбережжя Великої Британії з півночі Франції.

Про це повідомляє Бі-бі-сі.

"Ми виявили чотирьох загиблих мігрантів та одного мігранта, у критичному стані, доставили до лікарні у Булонь-сюр-Мер", - розповів один із місцевих чиновників.

Тіло п'ятого загиблого мігранта було знайдено вранці у неділю. Це - перша зареєстрована загибель мігрантів на Ла-Манші у 2024 році.

Місцева влада повідомляє, загиблі були з Іраку та Сирії.

Як повідомляють французькі ЗМІ, всього у човні, що перекинувся, було близько 70 людей.