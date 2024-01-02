Сунак заявив, що його уряд скоротив кількість нелегальних мігрантів

Уряд очистив "застарілу чергу” з приблизно 92 000 заяв про надання притулку, зареєстрованих до червня 2022 року.

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що його уряд скоротив кількість мігрантів, які прибувають до країни без дозволу, пише Bloomberg.

Згідно з заявою Міністерства внутрішніх справ, минулого року уряд розглянув 112 000 заяв про надання притулку та видворив з Британії 24 000 осіб. Дані також показали, що кількість мігрантів, які перетинають Ла-Манш на невеликих човнах, минулого року впала на 36%. Це перше зниження щонайменше за п’ять років.

“Я сповнений рішучості покласти край тягарю нелегальної міграції, який лежить на британському народі. Ми економимо платникам податків мільйони фунтів стерлінгів на дорогих готельних витратах, зменшуючи навантаження на державні служби”, − заявив Сунак.

Міністр внутрішніх справ Джеймс Клеверлі заявив сьогодні у телезверненні, що уряд очистив "застарілу чергу” з приблизно 92 000 заяв про надання притулку, зареєстрованих до червня 2022 року. Водночас відомство повідомило, що понад 98 000 заяв про надання притулку все ще очікують на рішення. 50 000 прохачів притулку розміщено у готелях.

За даними МВС, понад 29 400 людей прибули до Великої Британії на невеликих човнах минулого року, порівняно з рекордом у 45 700 у 2022-му.

Представник Союзу імміграційних служб також попередив вчора, що у 2024 році очікується більше мігрантів, оскільки на минулорічні переправи, ймовірно, вплинули сильні вітри над Ла-Маншем у грудні.

Щодня з кишень платників податків йде 8 мільйонів фунтів стерлінгів (10,2 мільйона доларів) на оплату проживання людей у готелях, центрах утримання під вартою і навіть на баржах, поки вони очікують рішення.