57 людей загинули під час землетрусу в Японії, - ЗМІ

В місті Сузу близько 90 відсотків будинків повністю або майже повністю зруйновані.

Щонайменше 57 людей загинули внаслідок потужного землетрусу, який стався на півострові Ното та прилеглих районах у центральній Японії.

Про це повідомляє KYODO NEWS.

Землетрус магнітудою 7,6 балів зруйнував будинки в Сузу на краю півострова і спричинив пожежі в місті Вадзіма в префектурі Ісікава.

Повний масштаб збитків залишається невідомим, оскільки завали та розрізані дороги перешкоджають постачанню допомоги та рятувальним операціям.

“Ситуація руйнівна, оскільки близько 90 відсотків будинків повністю або майже повністю зруйновані”, - заявив мер Сузу Масухіро Ізумія.

Зокрема, у Вадзімі семиповерхова будівля перекинулася набік, а центральний район, відомий своїм ринком, був знищений великою пожежею. Також пожежі охопили понад 200 будівель у центральному районі Вадзіма.

Кількість евакуйованих вже становить 57 360 осіб. У рятувальних операціях беруть участь близько 1 000 військовослужбовців Сил самооборони.