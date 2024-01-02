57 людей загинули під час землетрусу в Японії, - ЗМІ

Щонайменше 57 людей загинули внаслідок потужного землетрусу, який стався на півострові Ното та прилеглих районах у центральній Японії.
Про це повідомляє KYODO NEWS.
Землетрус магнітудою 7,6 балів зруйнував будинки в Сузу на краю півострова і спричинив пожежі в місті Вадзіма в префектурі Ісікава.
Повний масштаб збитків залишається невідомим, оскільки завали та розрізані дороги перешкоджають постачанню допомоги та рятувальним операціям.
“Ситуація руйнівна, оскільки близько 90 відсотків будинків повністю або майже повністю зруйновані”, - заявив мер Сузу Масухіро Ізумія.
Зокрема, у Вадзімі семиповерхова будівля перекинулася набік, а центральний район, відомий своїм ринком, був знищений великою пожежею. Також пожежі охопили понад 200 будівель у центральному районі Вадзіма.
Кількість евакуйованих вже становить 57 360 осіб. У рятувальних операціях беруть участь близько 1 000 військовослужбовців Сил самооборони.
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