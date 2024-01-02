Внаслідок ракетної атаки РФ у Києві загинула науковиця, яка викладала в Києво-Могилянській академії

2 лютого Людимилі Шевцовій мало виповнитись 85 років.

Сьогодні 2 січня внаслідок ракетного удару в Києві загинула науковиця Людмила Шевцова, яка викладала у Києво-Могилянській академії. Через місяць, 2 лютого, Людимилі Шевцовій мало виповнитись 85 років.

Про це повідомляє Національний університет "Києво-Могилянська академія" у мережі Facebook.

"Сьогодні, 2 січня 2024 р., внаслідок російського обстрілу міста Києва загинула викладачка НаУКМА — професорка кафедри екології Шевцова Людмила Василівна. Багато років вона була співробітницею Інституту гідробіології НАН України, де отримала наукові ступені кандидата, а у 1999 році — доктора біологічних наук за спеціальністю "Гідробіологія", — йдеться у повідомленні.

Серед наукових здобутків пані Людмили потрібно відзначити розробку методів боротьби з дрейсеною у зрошувальних системах.

З 2014 року Людмила Василівна працювала на кафедрі екології факультету природничих наук НаУКМА. Для бакалаврів викладала "Основи загальної біології", для магістрів — "Біорізноманіття" та "Екологія водних систем", для аспірантів — "Розробка дисертаційного проєкту". Була гарантом магістерської освітньо-наукової програми "Екологія та охорона навколишнього середовища".