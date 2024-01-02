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"Білим янголам" вдалося вивезти шістьох людей із Авдіївки

Двоє із врятованих були важко травмованими.

"Білим янголам" вдалося вивезти шістьох людей із Авдіївки
Фото: Нацполіція

Група "Білий янгол" вивезла із Адіївки Донецької області ще шістьох мирних мешканців.

"З найгарячішої точки України група "Білий янгол" евакуювала два літніх подружжя і двох чоловіків у важкому стані. Крім того, правоохоронці дістали з-під плит зруйнованого будинку тіло загиблого",  –  повідомили у Нацполіції.

Як зазначили у відомстві, деякі мешканці, які довго не наважувалися на евакуацію, прийняли рішення виїхати через жорстокі атаки  ворога на місто.  Серед евакуйованих є родина пенсіонерів. Будинок подружжя потрапив під обстріл, стеля впала на ліжко. Люди не постраждали. "Білі янголи", старший інспектор-черговий Геннадій Юдін та дільничний офіцер поліції Дмитро Соловій, вивезли їх до безпечної території.

Також на евакуацію погодилася ще одна літня пара, врятувати яку попросила їхня донька. Родина вже у безпечному місці.

Крім того, вивезли у безпечне місце місцевого мешканця, який зламав ногу, а дістатися лікарні не мав змоги. Зараз чоловік перебуває у медзакладі та отримує необхідне лікування.

Ще одного чоловіка із важкою травмою вдалося евакуювати до лікарні. Зазначається, він постраждав внаслідок авіаудару, стан був важким. Поранений стікав кров’ю та міг загинути. Надавши першу медичну допомогу, поліцейський екіпаж швидко доставив пораненого до місцевого медзакладу. Медики стабілізували постраждалого, щоб правоохоронці мали змогу довезти його до шпиталю.

Удар російської авіації зруйнував життя місцевої родини. Люди перебували у квартирі на другому поверсі багатоповерхівки, коли керована авіабомба влучила в будинок. Жінка дивом залишилася живою, її матір отримала важкі поранення, а чоловік загинув. Тіло загиблого з-під завалів дістали поліцейські.

Поліція Донеччини закликає мешканців Авдіївки евакуюватися, адже це – єдиний спосіб зберегти життя та здоров’я.Гаряча лінія евакуаційної групи "Білий Янгол" на Авдіївському напрямку – 066 56 19 102.

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