Уламки російської ракети упали поблизу посольства США у Києві, — Шевченківська РДА

Під час ранкової масованої ракетної атаки РФ на Україну, уламки російської ракети впали поблизу посольства США в Києві. На щастя, в цьому районі ніхто не постраждав.
Про це повідомив тимчасовий в.о. голови Шевченківської РДА Олександр Поповцев в ефірі телемарафону.
"Якщо говорити про Шевченківський район, то на сьогодні маємо один епіцентр в районі метро Дорогожичі-вулиці Теліги. Уламки збитої ракети впали в паркову зону, на щастя, ніхто не постраждав. Є вибиті шибки в приблизно десятьох будинках. Також маємо незначні уламки ракет у районі посольства США", — повідомив Поповцев
Посол США в Україні Бріджит Брінк відреагувала на масовану ракетну атаку та закликала продовжувати підтримувати Україну у боротьбі з РФ.
"Путін зустрічає 2024 рік, запускаючи ракети по Києву та по всій країні, коли мільйони українців знову шукають притулку під морозом. Сьогодні вранці в Києві пролунали гучні вибухи. Надзвичайно важливо підтримати Україну зараз, щоб зупинити Путіна", — зазначила вона у мережі "Х".
- Сьогодні вранці російська армія після нічної атаки безпілотниками на Україну запустила ракети. На столицю окупанти випустили декілька типів ракет, зокрема "Кинджали".
- Над Києвом збито більше 60 російських ракет Х-101 та 10 "Кинджалів".
- Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що сьогодні Повітряні сили встановили рекорд по збиттю російських надзвукових ракет “Кинджал”.
- У Харкові внаслідок масованої ракетної атаки відомо про 52 поранених і одну загиблу жінку. За даними поліції, ударів ворог завдав "Іскандерами".