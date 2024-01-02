Уламки російської ракети упали поблизу посольства США у Києві, — Шевченківська РДА

Під час ранкової масованої ракетної атаки РФ на Україну, уламки російської ракети впали поблизу посольства США в Києві. На щастя, в цьому районі ніхто не постраждав.

Про це повідомив тимчасовий в.о. голови Шевченківської РДА Олександр Поповцев в ефірі телемарафону.

"Якщо говорити про Шевченківський район, то на сьогодні маємо один епіцентр в районі метро Дорогожичі-вулиці Теліги. Уламки збитої ракети впали в паркову зону, на щастя, ніхто не постраждав. Є вибиті шибки в приблизно десятьох будинках. Також маємо незначні уламки ракет у районі посольства США", — повідомив Поповцев

Посол США в Україні Бріджит Брінк відреагувала на масовану ракетну атаку та закликала продовжувати підтримувати Україну у боротьбі з РФ.

"Путін зустрічає 2024 рік, запускаючи ракети по Києву та по всій країні, коли мільйони українців знову шукають притулку під морозом. Сьогодні вранці в Києві пролунали гучні вибухи. Надзвичайно важливо підтримати Україну зараз, щоб зупинити Путіна", — зазначила вона у мережі "Х".