10 із 10: Повітряні сили встановили рекорд по збиттю “Кинджалів”, – Залужний

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що сьогодні Повітряні сили встановили рекорд по збиттю російських надзвукових ракет “Кинджал”.
“Сьогодні Повітряні Сили Збройних Сил України збили 10 із 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кінжал" за допомогою ЗРК Patriot. Це рекорд. Якби ці ракети вразили цілі, то наслідки були б катастрофічними”, - написав головнокомандувач.
Він подякував партнерам за допомогу і зазначив, що немає підстав вважати, що ворог тут зупиниться: “тому нам потрібно більше систем і боєприпасів до них”.
Today, the Air Force of the Armed Forces of Ukraine downed 10 out of 10 🇷🇺 "Kinzhal" Kh-47M2 aeroballistic missiles with the help of the Patriot AD system. This is a record. If the missiles hit their targets, the consequences would be catastrophic. pic.twitter.com/lGJgI3EYCV— Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine (@CinC_AFU) January 2, 2024
- 31 грудня речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що американські зенітно-ракетні комплекси Patriot збили уже 15 російських ракет "Кинджал" в Україні з 4 травня.
- Тим часом міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав країни-партнери прискорити постачання Україні систем ППО та далекобійних ракет. Також глава українського МЗС закликав пришвидшити передачу Україні заморожених російських активів і припинити контакти із російськими дипломатами.
- Зі свого боку, генсек Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич засудила чергову масовану атаку на Україну. Вона зазначила, що навмисні обстріли Росією цивільних об'єктів - це воєнний злочин.