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10 із 10: Повітряні сили встановили рекорд по збиттю “Кинджалів”, – Залужний

“Кинджали” збили за допомогою ЗРК Patriot. Якби ворожі ракети вразили намічені цілі, то наслідки були б катастрофічними.

10 із 10: Повітряні сили встановили рекорд по збиттю “Кинджалів”, – Залужний
Зенітно-ракетний комплекс MIM-104A Patriot.
Фото: EPA/UPG

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що сьогодні Повітряні сили встановили рекорд по збиттю російських надзвукових ракет “Кинджал”. 

“Сьогодні Повітряні Сили Збройних Сил України збили 10 із 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кінжал" за допомогою ЗРК Patriot. Це рекорд. Якби ці ракети вразили цілі, то наслідки були б катастрофічними”, - написав головнокомандувач.

Він подякував партнерам за допомогу і зазначив, що немає підстав вважати, що ворог тут зупиниться: “тому нам потрібно більше систем і боєприпасів до них”.

 

  • 31 грудня речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що американські зенітно-ракетні комплекси Patriot збили уже 15 російських ракет "Кинджал" в Україні з 4 травня. 
  • Тим часом міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав країни-партнери прискорити постачання Україні систем ППО та далекобійних ракет. Також глава українського МЗС закликав пришвидшити передачу Україні заморожених російських активів і припинити контакти із російськими дипломатами.
  • Зі свого боку, генсек Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич засудила чергову масовану атаку на Україну. Вона зазначила, що навмисні обстріли Росією цивільних об'єктів - це воєнний злочин.
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