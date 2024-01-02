10 із 10: Повітряні сили встановили рекорд по збиттю “Кинджалів”, – Залужний

“Кинджали” збили за допомогою ЗРК Patriot. Якби ворожі ракети вразили намічені цілі, то наслідки були б катастрофічними.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що сьогодні Повітряні сили встановили рекорд по збиттю російських надзвукових ракет “Кинджал”.

“Сьогодні Повітряні Сили Збройних Сил України збили 10 із 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кінжал" за допомогою ЗРК Patriot. Це рекорд. Якби ці ракети вразили цілі, то наслідки були б катастрофічними”, - написав головнокомандувач.

Він подякував партнерам за допомогу і зазначив, що немає підстав вважати, що ворог тут зупиниться: “тому нам потрібно більше систем і боєприпасів до них”.

Today, the Air Force of the Armed Forces of Ukraine downed 10 out of 10 🇷🇺 "Kinzhal" Kh-47M2 aeroballistic missiles with the help of the Patriot AD system. This is a record. If the missiles hit their targets, the consequences would be catastrophic. pic.twitter.com/lGJgI3EYCV — Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine (@CinC_AFU) January 2, 2024