Іноземні студенти: хто і чому обрав для навчання Україну?

Інтернаціоналізація вищої освіти є дуже важливою для нашої країни. Для того, аби розвиватися, ми маємо бути відкритими для світу. І одна з важливих форм інтеграції у світовий освітній простір - це навчання іноземних студентів. Наші студенти їдуть на навчання за кордон, натомість до нас приїздить закордонна молодь. Хтось – за програмами академічної мобільності, хтось - обирає навчання в Україні для здобуття повного ступеню бакалавра чи магістра.

Фото: facebook.com/tdmu.official

Порівняно з іншими країнами наша країна є досить популярною освітньою дестинацією. До 24 лютого 2022 року українські університети давали освіту понад 84 тисячам молодих людей зі 158 країн світу, з усіх можливих континентів. Станом на 1 січня 2023 року у нашій країні навчалося понад 50 тисяч іноземних студентів.

Раніше ми вже висвітлювали, як проходить зараз, під час війни, вступна кампанія у заклади вищої освіти України для іноземних студентів. Але не менш цікаве питання - як навчаються в Україні ті іноземні студенти, що приїхали сюди ще до або на початку повномасштабного вторгнення? З яких країн вони походять, що приваблювало їх в українській освіті, чому вони зробили саме такий вибір, у яких регіонах та якою мовою навчаються?

На ці та багато інших питань ми шукали відповіді під час дослідження “Іноземні студенти в Україні під час війни (2022-2023)”, проведеному нещодавно Українським державним центром міжнародної освіти (далі - УДЦМО).

Варто зазначити, що УДЦМО регулярно досліджує ринок освітніх послуг для іноземців. Не припинили ми цю практику і під час війни. В опитуванні для дослідження взяли участь майже три з половиною тисячі іноземних студентів.

Особливість цього дослідження полягає у тому, що воно відбувалося в умовах воєнного стану. Це вплинуло і на методи опитування (онлайн анкетування та персональні інтерв'ю), і на структуру відповідей респондентів,.

Вперше за весь час проведення подібних досліджень багато учасників опитувань під час анкетування не обмежилися відповідями на запропоновані їм питання, а додали чимало коментарів на підтримку України: «Українці, ви неймовірні!», «Я захоплююся українськими людьми й цією країною», «Слава Україні!», «Я люблю тебе, моя прекрасна Україно». Також під час персональних інтерв'ю зі студентами була отримана інформація про іноземних студентів, які попри небезпеку воєнного стану не просто залишилися в Україні, а й стали волонтерами, допомагали й допомагають українцям виборювати свободу й незалежність.

За даними Українського державного центру міжнародної освіти станом на 1 січня 2023 року, серед іноземних студентів, що навчаються в Україні, найбільше громадян таких країн:

Більшість учасників дослідження зауважили, що навчаються в українських ЗВО англійською чи українською мовою. Іноді навчання відбувається частково українською, частково англійською. Також деякі респонденти зазначили, що раніше навчалися російською мовою, але зараз перейшли на українську чи англійську.

Якою мовою здобувають вищу освіту іноземні студенти в Україні:

Як свідчить статистика УДЦМО, іноземні студенти навчаються у закладах вищої освіти різних регіонів України. Але традиційно найпопулярнішими серед іноземців є заклади вищої освіти Київської, Харківської, Одеської областей. Що, в принципі, відповідає тенденціям українських вступних кампаній, які спостерігалися до повномасштабного вторгнення, коли українські абітурієнти також часто обирали заклади освіти цих регіонів.

Кількість іноземних студентів по областях:

За даними дослідження, інформацію про можливості навчання в Україні іноземні студенти отримують різними шляхами: це рекомендації тих, хто вже навчався в українських ЗВО, інформація від освітніх агентств, дані з сайтів посольств України та соціальних мереж, освітні виставки.

Найпопулярніші джерела інформації про можливість навчання в Україні:

Отже, як свідчать дані опитувань, репутація української освіти в очах іноземних студентів найбільше залежить від неформальних каналів отримання інформації. І їм поки що програють такі офіційні канали популяризації української освіти за кордоном, як освітні виставки та сайти посольств.

Ось як учасники дослідження розповіли під час персональних інтерв'ю про вибір навчання в Україні.

Кахіані Теона, Грузія: “Перші 9 років школи я навчалася в українській школі в м. Тбілісі, наша школа взаємодіяла з НаУКМА, тому з дитинства я завжди знала, що щонайменше один ступінь освіти хочу отримати саме в цьому університеті”.

Рагед Даравша, Ізраїль: “Навчатися в Україні - це була пропозиція друга, і я не шкодую про таке рішення. Мені подобається ця країна. Про українську освіту я мав небагато інформації, але знаю чимало людей, які тут навчаються.”.

Шарма Анімеш, Індія: “Я особисто знаю багатьох успішних, висококваліфікованих лікарів, що добре заробляють, які навчалися в Україні”.

Ван Сяоцін, Китай: “В Китаї дуже важко отримати інформацію щодо навчання в Україні, тому що ми не маємо доступу до іноземних сайтів, але у нас є програма, за якою можемо навчатися лише в шести країнах – це Україна, Білорусь, Казахстан та країни, де послуговуються російською мовою. Я дізналася, що один з найкращих українських університетів - це університет імені Тараса Шевченка, тому обрала саме його... Там є багато факультетів, особливо мені сподобався університет, коли я побачила фото червоного корпусу. Через програму я отримала допомогу та візу”.

Результати дослідження, отримані шляхом анкетування, свідчать, що найпопулярнішими для іноземців аргументами на користь навчання в нашій країні є такі:

Як видно з результатів дослідження, велику роль у виборі України як країни навчання відіграє те, що вона має репутацію недорогої для проживання європейської країни і тут є можливість навчатися англійською мовою. А кожен четвертий студент обирає наші ЗВО, в першу чергу, саме за якість української освіти.

Джошуа Лінус Бака, Нігерія: “ Я чув про те, що Україна має хороший стандарт освіті, акредитацію і визнання в світі”.

Мілі Тіварі, Індія: “Я розглядала Китай та Киргизстан. Навчання в Киргизстані набагато дешевше, але все одно віддала перевагу Україні через мову навчання. Тут не буде з цим проблем, тому що ми обираємо навчання англійською в українському університеті й надаємо перевагу англійській програмі”.

Шбані Ідріссі Мохамед Амін, Марокко: У мене була можливість навчатися в Канаді, але не за тією спеціальністю, яку я обрав. Також я міг навчатися в Румунії, але вартість навчання в Україні була нижчою, тому я поїхав навчатися сюди”.

Ван Сяоцін , Китай: “Чесно кажучи, я мало знала про українську освіту, Але мені було відомо, що вона схожа на європейську освіту, а не на освіту Китаю….Україна є популярною серед наших абітурієнтів . Зокрема і тих, які хочуть навчатися на технічних спеціальностях, таких як авіація, радіотехніка”.

Онур Алп Дурмуш Туреччина: “ Я обрав навчання тут, тому що воно відбувається за європейськими стандартами, і я вивчав інформацію про Україну заздалегідь”.

Шарма Анімеш, Індія: “ Я обрав Буковинський державний медичний університет (БДМУ) за відому якість освіти та факультетів. Крім того, БДМУ має велику кількість випускників , які після повернення до Індії відповідають кваліфікації іспита FMGE, що є обов'язковою умовою для отримання кваліфікації лікаря в Індії”.

Фехінтола Мойсей Дамілола, Нігерія: “Я обрала навчання в Україні, тому що шукала можливості вивчати медицину за кордоном, а Україна була найдоступнішою країною для навчання з точки зору ціни, це був найкращий варіант для мене на той час”.

Вікторія-Марія Уначукву, США: “Я розглядала багато різних факторів: регіони, погоду, культуру. Це все було дуже схоже на те, до чого я звикла в США, що полегшило звикання до нової обстановки. Головним викликом було жити в країні, де англійська мова не є головною, і це було страшно, але я цей страх подолала. Знаю, що багато хто сюди приїхав за друзями чи ріднею, але я нікого не знала у ЗВО, який обрала, і прийняла це як виклик. І тішуся, що так зробила”.

Як видно з результатів опитування, легкий доступ до освіти не є найбільш популярним аргументом щодо вибору української освіти. Також дані дослідження свідчать, що більшість іноземних студентів, які вступають до українських ЗВО, планують далі працювати за обраною спеціальністю.

Чи планують іноземні студенти в майбутньому працювати за спеціальністю, яку здобувають в Україні?

Як бачимо, дане опитування дає змогу розвіяти міфи щодо іноземних студентів в Україні. Більшість іноземних студентів вибирають Україну свідомо, через якість освіти і можливість отримати компетенції та знання за помірною ціною. Наші університети цікаві не лише студентам з країн Африки та Азії. Нам є чим пишатися, наші ЗВО продовжують завойовувати всесвітнє визнання, навіть попри війну та випробування.