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Близько 110 тис. чоловіків використали здобуття вищої освіти для уникнення мобілізації, – розслідування

Університети продовжують заробляти на ухилянтах.

Близько 110 тис. чоловіків використали здобуття вищої освіти для уникнення мобілізації, – розслідування
Ілюстративне фото
Фото: Pixabay

У новому навчальному році частка чоловіків серед студентів-першокурсників платної форми навчання зросла до 70%, а їхній середній вік збільшився до 27 років. Про це йдеться у розслідуванні "NGL.media".

Підсумки вступної кампанії 2023 року свідчать, що українські заклади вищої освіти (ЗВО) продовжують масово використовувати для уникнення мобілізації. Якщо минулого року можливістю отримати легальну відстрочку від мобілізації скористалися близько 85 тис. чоловіків призовного віку, то цього року мова йде уже приблизно про 110 тисяч.

У розслідуванні йдеться, що частка чоловіків серед студентів-першокурсників платної форми навчання у 2023 році зросла загалом до 70%, а їхній середній вік збільшився до 27 років. Найбільш разюче зростання кількості студентів-чоловіків помітне у вікових категоріях 30+ і 40+.

"Причини такого гендерного і вікового дисбалансу очевидні – як і минулого року статус студента гарантує відстрочку від мобілізації у період воєнного стану. Попри те, що середня вартість року навчання в українських ЗВО зросла до 23,7 тис. грн, умови вступу на контракт залишились спрощеними – на деякі спеціальності достатньо було простої співбесіди чи мотиваційного листа", – пишуть в "NGL.media".

Однак є й інша причина, а саме – додатковий дохід освітніх закладів. 

Виходячи з середньої вартості навчання і кількості вступників, цього року українські ЗВО отримали понад 2,6 млрд грн лише за рахунок чоловіків далеко не студентського віку. Минулого року такий додатковий дохід склав 1,7 млрд грн.

"Абсолютним лідером став харківський Український державний університет залізничного транспорту, де кількість чоловіків-контрактників першого року навчання, порівняно з довоєнним 2021 роком, зросла у 20 разів", – йдеться у розслідуванні.

В уряді не бачать жодної проблеми у тому, що університети практично безконтрольно збільшують кількість контрактників, єдиною умовою для вступу яких є лише готовність платити.

Нагадаємо,  у вересні нардеп Федір Веніславський зареєстрував у ВР законопроєкт, який, за його словами, дозволить перекрити цю лазівку для відстрочення мобілізації.

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