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У Києві невідомі обстріляли авто місцевого адвоката

Поліція розшукує нападників.

У Києві невідомі обстріляли авто місцевого адвоката
Фото: Нацполіція

У Києві невідомі відкрили вогонь по автівці одного із столичних адвокатів. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Про це повідомляє поліція м. Київ.

"Оглянувши транспортний засіб, поліцейські виявили на лобовому склі отвори від куль та вм'ятину на капоті. З місця події слідчі вилучили речові докази, які скерували на експертизу", йдеться у повідомленні поліції.

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 ККУ – хуліганство, вчинене із застосуванням зброї. Санкція статті передбачає позбавлення волі до семи років.

На даний час тривають оперативно-розшукові заходи з метою затримання осіб, причетних до цього злочину.

Нагадаємо, у жовтні у Києві озброєний чоловік увірвався до бізнес-центру, вигнав охоронців з будівлі та здійснив декілька хаотичних пострілів. Бійці КОРД затримали зловмисника, на щастя ніхто не постраждав. 

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