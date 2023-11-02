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У Франції за антисемітизм затримали подружжя нелегалів з Молдови

Вони наклеїли зірку Давида на стіну в одному з районів Парижа.

У Франції за антисемітизм затримали подружжя нелегалів з Молдови
Фото: Steinar Stromberg (Nye Borgerlige) on X

Поліція Парижа затримала подружжя з Молдови за те, що вони наклеїли зірку Давида на стіну в 10-му окрузі французької столиці. Там за останні дні з'явилися десятки подібних написів, – інформує телеканал TV8.

Як повідомляє прокуратура, обвинуваченими є 33-річний чоловік та 29-річна жінка. За словами подружжя, вони вчинили цей злочин на замовлення третьої особи.

Зазначається, що пара нелегально перебуває на території Франції, тому на неї очікує депортація в Молдову.

Нагадаємо, паризька прокуратура почала розслідування нанесення десятків зірок Давида на стінах будинків міста та передмість. Ці графіті розглядаються як антисемітські та загрозливі на тлі війни між Ізраїлем та ХАМАС.

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