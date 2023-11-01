Десятки зірок Давида на будинках: в Парижі почали розслідування щодо антисемітських графіті

З понеділка в місті та передмістях невідомі особи намалювали близько 60 таких графіті.

Паризька прокуратура почала розслідування нанесення десятків зірок Давида на стінах будинків міста та передмість. Ці графіті розглядаються як антисемітські та загрозливі на тлі війни між Ізраїлем та ХАМАС, пише The Guardian.

Зірки намалювали на фасадах кількох будівель у південному районі Парижа, подібні мітки з’явилися на вихідних у передмістях міста, включаючи Ванв, Фонтеней-о-Роз і Обервільє. У сусідньому містечку Сент-Уен їх супроводжували написами на кшталт "Палестина переможе".

Прем'єр-міністерка Франції Елізабет Борне засудила "підлі дії" та запевнила, що вони не залишаться безкарними. За даними BBC, загалом із понеділка виявили близько 60 таких графіті.

Міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен заявив у вівторок, що влада Франції зареєструвала 857 антисемітських актів.

"Це стільки ж актів антисемітизму за три тижні, скільки було за весь цей рік", – сказав він.

Дарманін сказав, що поліція та судові органи розпочали кілька розслідувань щодо антиєврейських графіті навколо столиці та пообіцяв єврейським громадам у всій Франції, що "ми будемо захищати вас абсолютно, повністю, день і ніч".

Станом на 29 жовтня від початку місяця у Франції було заарештовано близько 400 осіб за антисемітські дії.

Профспілка єврейських студентів Франції заявила, що графіті відображають те, як євреї були змушені носити зірки під час нацистського режиму.

Нагадаємо, що з 7 жовтня, відколи ХАМАС напали на Ізраїль, в деяких країнах проходили мітинги як на підтримку ізраїльтян, так і на підтримку їхніх опонентів. Європейські країни посилюють заході безпеки, аби вберегти єврейські громади.