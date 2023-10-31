США викрили росіян, які через підставні компанії переправляли для армії РФ електроніку

Для реалізації схеми зловмисники використали дві зареєстровані в Брукліні юридичні особи – SH Brothers Inc. та SN Electronics Inc.

У Брукліні (США) викрили росіян, які допомагали російській армії отримувати електроніку попри санкції.

Про це йдеться на сайті американського Міністерства юстиції.

Серед затриманих - житель Брукліна Салімджон Насріддінов, який має подвійне громадянства (Росії і Таджикистану), а також Микола Гольцев і Христина Пузирьова, що мають громадянство Канади і Росії.

Трійка незаконно експортувала в Росію напівпровідники, інтегральні схеми та інші електронні компоненти подвійного призначення, використовуючи підставні фірми.

Упродовж року злочинна організація зуміла відправити Росії понад 300 партій заборонених товарів на суму близько 10 мільйонів доларів.

Для реалізації схеми зловмисники використали дві зареєстровані в Брукліні юридичні особи – SH Brothers Inc. та SN Electronics Inc. Ці організації незаконно закупили і відправили на мільйони доларів електроніку подвійного призначення від американських виробників кінцевим користувачам у Росії.

Деякі електронні компоненти та інтегральні схеми були виявлені у конфіскованих російських збройових платформах та устаткуванні радіорозвідки в Україні. Зокрема, в комплексі радіорозвідки «Торн-МДМ», комплексі радіоелектронної боротьби РБ-301Б «Борисоглібськ-2», багатоцільовій керованій ракеті «Виріб 305», бортовому протиракетному комплексі Л370 «Вітебськ», гелікоптерах Ка-52, БпЛА «Орлан-10» і танках Т-72Б3.

Гольцев, наприклад, отримував замовлення від російських кінцевих користувачів в оборонному та технологічному комплексах, які прагнули придбати конкретний товар чи деталь у США. Потім він безпосередньо спілкувався з американськими виробниками та дистриб'юторами, зазвичай використовуючи такі псевдоніми, як "Нік Стівенс" або "Джіо Росс". Тоді він і Насріддінов закупляли електронні компоненти у американських виробників та дистриб'юторів під егідою SH Brothers та SN Electronics і організовували відправлення цих виробів у різні місця Брукліна. Далі їх незаконно відправляли різним корпораціям-посередникам, які розташовані в інших країнах (Туреччині, Гонконгу, Індії, Китаї та ОАЕ). Звідти товар переправляли до Росії.

Пузирьова керувала численними банківськими рахунками і проводила фінансові операції в межах цієї схеми.

Цю справу розглядає відділ національної безпеки та кіберзлочинності.

Нагадаємо, раніше у США арештували громадян Росії, котрі через мережу компаній відправили до Росії деталі до літаків.

Крім того, РФ отримує заборонені технології через прихований маршрут у Центральній Азії.