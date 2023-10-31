Авіація Сил оборони завдала 14 ударів по районах зосередження окупантів і техніки, - Генштаб

Упродовж доби авіація Сил оборони завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, два - по зенітно-ракетних комплексах противника та ще один - по пункту управління.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено два ударні БпЛА противника.

Підрозділи ракетних військ уразили три радіолокаційні станції, вісім артилерійських засобів, а також район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Також українські бійці відбили низку ворожих штурмів. На Куп’янському напрямку росіяни вели безуспішні штурмові дії в районах Синьківки, Іванівки Харківської області та Надії Луганської області. Тут наші воїни відбили понад 10 атак. На Бахмутському окупанти безуспішно намагалися відновити втрачене положення біля Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворог за підтримки авіації вів безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Авдіївка, Керамік, Сєверне, Первомайське, Степове Донецької області. Загалом Сили оборони відбили 15 атак загарбників на цьому напрямку. На Мар’їнському окупанти вели безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де наші воїни відбили близько 20 атак.

На Шахтарському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії в районах Пречистівки та Золотої Ниви Донецької області. А на Запорізькому ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Роботиного Запорізької області.

Протягом доби відбулись 59 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав сім ракетних та 65 авіаційних ударів, здійснив 31 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Ситуація на фронті станом на 18.00 31 жовтня така:

на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін;

оперативна обстановка без суттєвих змін; на Сіверському та Слобожанському артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 30 населених пунктів, серед них Грем’яч, Карповичі, Блешня Чернігівської області; Середина-Буда, Ободи, Покровка, Попівка Сумської області; Уди, Ветеринарне, Гатище Харківської області;

артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 30 населених пунктів, серед них Грем’яч, Карповичі, Блешня Чернігівської області; Середина-Буда, Ободи, Покровка, Попівка Сумської області; Уди, Ветеринарне, Гатище Харківської області; на Куп’янському противник завдав авіаційних ударів в районах Піщаного, Новосергіївки та Чернещини Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали 15 населених пунктів, серед них Кам’янка, Дворічна, Синьківка, Степова Новоселівка, Берестове Харківської області;

противник завдав авіаційних ударів в районах Піщаного, Новосергіївки та Чернещини Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали 15 населених пунктів, серед них Кам’янка, Дворічна, Синьківка, Степова Новоселівка, Берестове Харківської області; на Лиманському ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Завдав авіаційних ударів в районах Серебрянського лісництва, Верхньокам’янського та Спірного Донецької області. Також від артилерійських та мінометних обстрілів противника постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Ямполівка, Серебрянка, Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка Донецької області;

ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Завдав авіаційних ударів в районах Серебрянського лісництва, Верхньокам’янського та Спірного Донецької області. Також від артилерійських та мінометних обстрілів противника постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Ямполівка, Серебрянка, Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка Донецької області; на Бахмутському противник вів безуспішні штурмові дії в районі Південного Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 25 населених пунктів, зокрема, Міньківка, Богданівка, Кліщіївка, Андріївка, Дружба Донецької області;

противник вів безуспішні штурмові дії в районі Південного Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 25 населених пунктів, зокрема, Міньківка, Богданівка, Кліщіївка, Андріївка, Дружба Донецької області; на Авдіївському противник завдав авіаційного удару в районі Ласточкіного Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Олександропіль, Керамік, Бердичі, Степове, Авдіївка, Сєверне Донецької області;

противник завдав авіаційного удару в районі Ласточкіного Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Олександропіль, Керамік, Бердичі, Степове, Авдіївка, Сєверне Донецької області; на Мар’їнському противник завдав авіаційного удару поблизу Костянтинівки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилось близько 10 населених пунктів Донецької області, зокрема, Красногорівка, Георгіївка, Мар'їнка, Новомихайлівка та Антонівка;

противник завдав авіаційного удару поблизу Костянтинівки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилось близько 10 населених пунктів Донецької області, зокрема, Красногорівка, Георгіївка, Мар'їнка, Новомихайлівка та Антонівка; на Шахтарському артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема, Водяне, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива Донецької області;

артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема, Водяне, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива Донецької області; на Запорізькому артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, зокрема, Малинівка, Полтавка, Гуляйполе, Новоданилівка, П’ятихатки Запорізької області;

артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, зокрема, Малинівка, Полтавка, Гуляйполе, Новоданилівка, П’ятихатки Запорізької області; на Херсонському окупанти завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Микільське, Іванівка, Козацьке, Садове, Тягинка, Львове Херсонської області. Ворожих артилерійських обстрілів зазнали Херсон, Велетенське, Понятівка Херсонської області та Дмитрівка, Яселка Миколаївської області.

Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Нагадаємо, російські окупанти вдарили FPV-дроном в евакуаційний автобус на Херсонщині. Є двоє потерпілих.

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні заявила, що має підстави вважати, що це Росія атакувала село Гроза на Харківщині.