У Херсонській громаді - троє поранених через російські обстріли

Станом на вечір 31 жовтня у Херсонській міській територіальній громаді внаслідок обстрілів з боку російських окупаційних військ були троє поранених.

Про це повідомив керівник МВА Роман Мрочко.

За його словами, двоє чоловіків отримали травми через атаку росіян об 11.00 по центральному району Херсона.

Ще один потерпілий нині звернувся за медичною допомогою. Поранення він отримав учора, коли окупанти обстріляли маршрутне таксі.

Усім пораненим надали медичну допомогу.

Нагадаємо, вранці 31 жовтня російська армія обстріляла Дніпровський район Херсона. Через влучання снаряда загорілося цивільне авто. Після ліквідації пожежі в салоні машини виявили тіло власника

Напередодні через ворожі атаки постраждали 9 мирних жителів, одна людина загинула.