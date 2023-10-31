У Запоріжжі демонтували пам’ятник Пушкіну

Барельєф передали на зберігання до Музею архітектури Запоріжжя.

У Запоріжжі з майдану Володимира Вернадського демонтували пам’ятник російському поету Олександру Пушкіну.

Про це пише Суспільне.

Міська рада надала дозвіл Олександрівському району на демонтаж пам'ятника О.С. Пушкіну за рішенням виконавчого комітету №593 від 26 жовтня 2023 року.

За словами історика Валерія Стойчева, пам’ятник Пушкіну прибрали в рамках процесу деколонізації. Барельєф поета, який торік демонтували, передали на зберігання до Музею архітектури Запоріжжя. Інші частини пам'ятника, згідно з рішенням виконкому, мають оприбуткувати.

Нагадаємо, 26 липня минулого року в Запоріжжі комунальники демонтували мідний барельєф російського поета Олександра Пушкіна, який знаходився на однойменній площі.

У липня цього року міськрада ухвалила рішення перейменувати площу Пушкіна на майдан Володимира Вернадського.