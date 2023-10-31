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СБУ повідомила про підозру російській співачці Чичеріній, яка погрожувала українцям концтаборами​

В Україні їй загрожує довічне позбавлення волі.

СБУ повідомила про підозру російській співачці Чичеріній, яка погрожувала українцям концтаборами​
Фото: СБУ

Служба безпеки зібрала доказову базу на російську співачку Юлію Чичеріну, яка підтримує війну проти України. Наразі їй повідомлено про підозру.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Напередодні початку 2023 року Чичеріна опублікувала відеозвернення, де закликала військових Сил оборони здаватися у рашистський полон. При цьому вона погрожувала українським захисникам "ув’язненням до російських концтаборів у Сибіру".

Це відео "підхопили" пропагандисти Кремля і Телеграм-канали терористичних організацій "ЛНР" та "ДНР".

Також після теракту агресора в Оленівці фігурантка приїхала до тимчасово окупованого селища і дала там "концерт", під час якого закликала місцевих вступати до лав загарбників. Свою агітацію вона супроводжувала "гаслами" і погрозами Україні. Мовно-лінгвістична експертиза підтвердила факти її підривної діяльності.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Чичеріній про підозру за такими статтями Кримінального кодексу:

  • ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
  • ч. 1, ч. 2 ст. 332-2 (незаконне перетинання державного кордону України);
  • ст. 436 (пропаганда війни);
  • ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

У спецслужбі також нагадали, що в березні 2022 року Чичеріна приїхала до тимчасово окупованого Енергодара та зняла прапор із будівлі місцевої мерії. Тоді її дії кваліфікували за двома статтями Кримінального кодексу: ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) та ч. 1 ст. 338 (наруга над державними символами).

Тепер в Україні Чичериній загрожує довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, Чичеріна давно і послідовно підтримує терористичні організації, які захопили владу на півдні Донбасу. Вона приїжджає до них із "концертами" та записує відео, на яких вона кричить та погрожує ЗСУ в неадекватному стані. У 2017 році росіянка отримала "паспорт ЛНР". А СБУ оголосила співачку в розшук ще у 2015 році.

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