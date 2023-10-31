Остін і Блінкен підтримають сьогодні у Сенаті запит Байдена на $105 млрд для України та Ізраїлю

Білий дім заявив, що протиставлення витрат на підтримку Ізраїлю та України може мати руйнівні наслідки.

Міністр оборони Ллойд Остін і держсекретар Ентоні Блінкен підтримають сьогодні у Сенаті США запит президента Джо Байдена про екстрену допомогу Ізраїлю та Україні в розмірі 105 мільярдів доларів.

Про це пише The Guardian.

Остіна та Блінкена зустріне здебільшого дружня аудиторія, зазначає видання.

Вчора Білий дім заявив, що протиставлення витрат на Ізраїль та Україну, якої вимагають республіканці, буде “руйнівним” для національної безпеки США.

“Політизація наших інтересів національної безпеки приведе у нікуди. Вимога протиставити задоволення основних потреб національної безпеки Сполучених Штатів – як-от підтримка Ізраїлю та захист України від звірств і російського імперіалізму − було б розривом із нормальним двопартійним процесом і може мати руйнівні наслідки для нашої безпеки та альянсів у наступні роки”, − заявила прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр.

Зазначимо, лідер Республіканської партії в Сенаті Мітч Макконнелл виступив за об'єднання допомоги Україні та Ізраїлю. Однак останніми тижнями все більше республіканців у Сенаті приєднується до більшості однопартійців у Палаті представників, які виступають за уповільнення або припинення допомоги США Україні.

Після призначення нового спікера Палати представників Майка Джонсона республіканці оприлюднили окремий законопроєкт про додаткові витрати лише для Ізраїлю, з планом надати допомогу Тель-Авіву в розмірі 14,3 мільярда доларів і компенсувати це скороченням витрат Податкової служби. Сам Джонсон вважає, що законопроєкти про надання нової допомоги Україні та Ізраїлю слід розглядати окремо один від одного.

Нагадаємо, 20 жовтня Білий дім оприлюднив офіційний запит до Конгресу США щодо фінансуванням пакета допомоги на загальну суму $106 млрд, який передбачає 61,4 млрд доларів для підтримки України, а також кошти для реагування на ситуацію в Ізраїлі та інші актуальні потреби. У розділі щодо підтримки Києва зазначається, що вона спрямовуватиметься на поставки додаткових озброєнь і техніки для того, щоби посилити можливості ЗСУ на полі бою, а також захист мирних міст від ракетних ударів Росії.