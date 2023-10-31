Росіяни вночі вдарили ракетою по Полтавській області, протягом доби 8 разів обстрілювали Чернігівську, – ОВА

Уночі ворог завдав ракетного удару по Миргородському району Полтавської області. За попередньою інформацією, без постраждалих, пошкоджень цивільної чи критичної інфраструктури не зафіксовано. Дані уточнюються, йдеться у зведенні від ОВА станом на ранок.

У Миколаївській вночі сили та засоби протиповітряної оборони знищили ударний БпЛА типу Shahed-131/136. Вчора ворог завдав артилерійських ударів по акваторії та по місту Очаків. Постраждалих немає. Також вчора зафіксовано обстріли в напрямку села Солончаки Куцурубської громади. Без постраждалих.

У Сумській вчора протягом дня росіяни здійснили 16 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів. Зафіксовано 103 вибухи з мінометів, артилерії та гранатометів. Обстрілів зазнали Краснопільська, Білопільська, Путивльська, Середино-Будська, Шалигинська громади.

У Чернігівській за добу було вісім обстрілів (68 вибухів). Ворог обстрілював Чернігівський, Новгород-Сіверський та Корюківський райони, застосував АГС, міномети, ствольну артилерію. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження інформація не надходила. Дані уточнюються.

У Луганській авіаційних ударів росіяни завдали по Серебрянському лісництву. Невське та Білогорівка постраждали від артилерії та мінометів. За добу противник здійснив 147 обстрілів (541 снаряд).

У Харківській цієї ночі ворог обстріляв Вовчанськ, пошкоджено адміністративну будівлю підприємства та бензоколонки з паливом. Внаслідок повторного обстрілу Вовчанська зруйновано приватне домоволодіння, гараж та пошкоджено автомобіль. У Сенькові внаслідок ворожого удару пошкоджено об‘єкт інфраструктури. Вчора ворог з мінометів обстріляв Ветеринарне. Внаслідок удару ракетою "Гром Е-1" поблизу Осинового пошкоджено інфраструктурний об‘єкт. Також вчора ворог з мінометів обстріляв Івашки Богодухівського району, пошкоджено газорозподільчу трубу. Внаслідок обстрілів з мінометів Перовського пошкоджено три приватні домоволодіння. Внаслідок обстрілу Куп’янська з РСЗВ пошкоджено чотири автомобілі. З РСЗВ "Смерч" рашисти обстріляли Борову Ізюмського району, пошкоджено два багатоповерхових будинки.

По Запорізькій минулої доби рашисти гатили з усіх видів озброєння: зафіксовано 148 ударів по 27 населених пунктах. 119 артобстрілів припали на території Гуляйполя, Оріхова, Залізничного, Роботиного, Левадного, Червоного, Новоданилівки, Успенівки, Полтавки, Гуляйпільського, Степового, П'ятихаток, Приморського та інших прифронтових міст і сіл. Ворог завдав ракетного удару по Запоріжжю, провів 22 БпЛА-атаки по Новодарівці, Чарівному, Левадному, Малій Токмачці, Полтавці, Затишшю, Кам'янському, Малим Щербакам й Лук'янівському, п'ять РСЗВ-обстрілів Магдалинівки, Оріхова, Роботиного та Малинівки, а також використав авіаційний снаряд по Новодарівці. Надійшло 13 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

У Дніпропетровській сім дронів-камікадзе за вчорашній день спрямував ворог на Нікополь. Бив по місту і з важкої артилерії. Понівечені п’ятиповерхівка, 18 приватних будинків, 12 господарських споруд, два авто, сонячні панелі, газогони, лінії електропередач, магазин і будівля релігійної організації. Обстрілювала російська армія також Мирівську та Марганецьку громади. Люди неушкоджені. Вчора ввечері ворог цілив з важкої артилерії по Марганецькій громаді. І тричі вночі – по самому районному центру. Зайнялися літня кухня та господарська споруда. Вогонь рятувальники приборкали, пошкоджено вісім приватних будинків, чотири сонячні панелі та авто. Понівечені лінії електропередач. Рятувальники продовжують обстежувати територію міста. Минулося без загиблих і постраждалих.

У Донецькій по населених пунктах росіяни здійснили 23 обстріли. Під вогнем рашистів були 19 населених пунктів: Авдіївка, Залізне, Курахове, Часів Яр, Велика Новосілка, Гостре, Курдюмівка, Нью-Йорк, Північне, Бердичі, Восход, Комар, Карлівка, Максимівка, Маркове, Скудне, Новоочеретувате, Новоселівка Перша, Селидове. Пошкоджено 36 житлових будинків (з них один – багатоквартирний), три військових автомобіли, дев'ять залізничних колій, чотири ЛЕП, господарча споруда, трансформатор ТЕС, розподільча установка ТЕС, будівля виправної колонії, заклад дошкільної освіти, дві споруди промислових баз. За добу на Донеччині: одну людину поранено.

У Херсонській за добу по області противник здійснив 98 обстрілів (447 снарядів), з них по Херсону – 10 обстрілів (36 снарядів). Збито два БпЛА "Ланцет". Внаслідок артилерійського обстрілу Зимівника травми отримав 63-річний чоловік. У стані середньої тяжкості його доставили до лікарні. Також під вогнем був Берислав. На виїзді з міста постраждали 44-річна жінка та 46-річний чоловік. Зараз вони перебувають у лікарні, медики надають потерпілим допомогу. Ворог атакував обʼєкт критичної інфраструктури. Електропостачання зникло у Бериславі, Новобериславі, Томариному та Шляховому. Також окупанти з артилерії обстріляли Білозерку. Пошкоджено приватні будинки, ветеринарну клініку та транспортні засоби. На подвірʼї власного будинку поранення отримав 57-річний чоловік. Його у стані середньої тяжкості доставили до лікарні. Також поранень зазнав 53-річний чоловік. Внаслідок ворожого обстрілу маршрутного автобусу у Херсоні постраждало п’ятеро людей. 36-річна жінка та 49-річний чоловік отримали тяжкі поранення. Також поранень зазнали двоє людей, які у цей час перебували на вулиці. Усім потерпілим надається необхідна медична допомога. Рашисти обстріляли кладовище у Кіндійці. Загинула 63-річна жінка. До лікарні у стані середньої тяжкості шпиталізували 62-річного чоловіка. Йому надають меддопомогу. Внаслідок обстрілу Велетенського травми середньої тяжкості отримав 65-річний чоловік. Окупанти обстріляли одну з найпопулярніших бібліотек Херсона. Через влучання на останньому поверсі сталася пожежа. Займання ліквідували вогнеборці, які оперативно прибули на місце події. Люди внаслідок цього удару не постраждали. За добу по області: одна людина загинула, 16 – дістали поранення.

Нагадаємо, Хмельницька ОВА повідомила, що вночі ворог знову атакував область "шахедами". Працювала ППО. Загалом ворог завдав семи ракетних та 90 авіаційних ударів, здійснив 82 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.