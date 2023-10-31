Росія втратила на війні в Україні більше 300 тисяч військових

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 870 російських окупантів. Загалом втрати російських окупантів в Україні перевищили 300 тисяч військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.10.23 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 300810 (+870) осіб
- танків - 5211 (+21)
- бойових броньованих машин - 9804 (+29)
- артилерійських систем - 7227 (+25)
- РСЗВ - 844 (+10)
- засоби ППО - 562 (+3)
- літаків - 321 (+0)
- гелікоптерів - 324 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5440 (+21)
- крилаті ракети - 1546 (+2)
- кораблі / катери - 20 (+0)
- підводні човни - 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн - 9590 (+35)
- спеціальна техніка - 1016 (+2).
Дані уточнюються.
Нагадаємо, що протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 19 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, ще 1 - по зенітно-ракетному комплексу противника. Також протиповітряною обороною України знищено 12 ударних БпЛА, 2 керовані авіаційні ракети та 6 розвідувальних БпЛА.
Підрозділи ракетних військ уразили засіб протиповітряної оборони, 5 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 9 артилерійських засобів та ще 6 інших важливих цілей противника.
За минулий тиждень Сили оборони знищили 4 430 військових РФ.