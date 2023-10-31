Росія втратила на війні в Україні більше 300 тисяч військових

За минулу добу ЗСУ знищили ще 870 окупантів.

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 870 російських окупантів. Загалом втрати російських окупантів в Україні перевищили 300 тисяч військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.10.23 орієнтовно склали:

особового складу - близько 300810 (+870) осіб

танків - 5211 (+21)

бойових броньованих машин - 9804 (+29)

артилерійських систем - 7227 (+25)

РСЗВ - 844 (+10)

засоби ППО - 562 (+3)

літаків - 321 (+0)

гелікоптерів - 324 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5440 (+21)

крилаті ракети - 1546 (+2)

кораблі / катери - 20 (+0)

підводні човни - 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн - 9590 (+35)

спеціальна техніка - 1016 (+2).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, що протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 19 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, ще 1 - по зенітно-ракетному комплексу противника. Також протиповітряною обороною України знищено 12 ударних БпЛА, 2 керовані авіаційні ракети та 6 розвідувальних БпЛА.

Підрозділи ракетних військ уразили засіб протиповітряної оборони, 5 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 9 артилерійських засобів та ще 6 інших важливих цілей противника.

За минулий тиждень Сили оборони знищили 4 430 військових РФ.