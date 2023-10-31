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Росія втратила на війні в Україні більше 300 тисяч військових

За минулу добу ЗСУ знищили ще 870 окупантів.

Росія втратила на війні в Україні більше 300 тисяч військових
Фото: тг-канал Гострі Картузи

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 870 російських окупантів. Загалом втрати російських окупантів в Україні перевищили 300 тисяч військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.10.23 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 300810 (+870) осіб
  • танків - 5211 (+21)
  • бойових броньованих машин - 9804 (+29)
  • артилерійських систем - 7227 (+25)
  • РСЗВ - 844 (+10)
  • засоби ППО - 562 (+3)
  • літаків - 321 (+0)
  • гелікоптерів - 324 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5440 (+21)
  • крилаті ракети - 1546 (+2)
  • кораблі / катери - 20 (+0)
  • підводні човни  - 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 9590 (+35)
  • спеціальна техніка - 1016 (+2).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, що протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 19 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, ще 1 - по зенітно-ракетному комплексу противника. Також протиповітряною обороною України знищено 12 ударних БпЛА, 2 керовані авіаційні ракети та 6 розвідувальних БпЛА.

Підрозділи ракетних військ уразили засіб протиповітряної оборони, 5 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 9 артилерійських засобів та ще 6 інших важливих цілей противника.

За минулий тиждень Сили оборони знищили 4 430 військових РФ.

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