Підготовка до виборів: реєстрація через Дію, нові дільниці для ВПО й військових
Підготовка до виборів: реєстрація через Дію, нові дільниці для ВПО й військових
На Львівщині місцевий житель побив нардепа Тищенка
На Львівщині місцевий житель побив нардепа Тищенка
Зірка серіалу "Друзі" Меттью Перрі помер у 54 роки
Зірка серіалу "Друзі" Меттью Перрі помер у 54 роки
У столиці Дагестану натовп намагається не допустити посадки рейсу із Тель-Авіва, протестувальники перевіряють автомобілі
У столиці Дагестану натовп намагається не допустити посадки рейсу із Тель-Авіва, протестувальники перевіряють автомобілі
Скандал з Young Business Club, де гостей лякає військова форма. Що зі співпрацею з росіянами?
Скандал з Young Business Club, де гостей лякає військова форма. Що зі співпрацею з росіянами?
Мені соромно за ООН. Чеській Республіці не місце в організації, яка підтримує терористів, – Чернохова
Мені соромно за ООН. Чеській Республіці не місце в організації, яка підтримує терористів, – Чернохова
Ігор Ліскі: «Ми мали б значно більше зброї та можливостей, якби запропонували світу зрозумілий план перемоги над Росією»
Ігор Ліскі: «Ми мали б значно більше зброї та можливостей, якби запропонували світу зрозумілий план перемоги над Росією»
Ватажок ХАМАС: "Ми відволікаємо увагу США від України"
Ватажок ХАМАС: "Ми відволікаємо увагу США від України"
Авдіївка. Хто кого?
Авдіївка. Хто кого?
ГоловнаСуспільствоВійна

Сили оборони знищили за тиждень 4 430 військових РФ

За минулу добу втрати ворога склали близько 860 осіб.

Сили оборони знищили за тиждень 4 430 військових РФ

Протягом минулого тижня Сили оборони знищили близько 4 430 російських окупантів та 85 танків ворога.

Як повідомляє Military Media Center, з 23 по 29 жовтня Збройні сили ліквідували:

  • особовий склад – 4 430 (умовно 9 батальйонів);
  • танки – 85 (умовно 3 танкових батальйони);
  • бойові броньовані машини – 106 (умовно 3 мотострілецьких батальйонів);
  • артилерійські установки – 121 (умовно 7 артилерійських дивізіонів);
  • ракети – 7;
  • літаки – 3. 

Підписуйтесь на наш Youtube канал
 

Нагадаємо, за минулу добу, 29 жовтня, російська армія втратила у війні проти України близько 860 військових, 15 танків, літак та засіб ППО. З початку повномасштабної війни втрати ворога склали близько 299 940 осіб.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies