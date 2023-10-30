Сили оборони знищили за тиждень 4 430 військових РФ

За минулу добу втрати ворога склали близько 860 осіб.

Протягом минулого тижня Сили оборони знищили близько 4 430 російських окупантів та 85 танків ворога.

Як повідомляє Military Media Center, з 23 по 29 жовтня Збройні сили ліквідували:

особовий склад – 4 430 (умовно 9 батальйонів);

танки – 85 (умовно 3 танкових батальйони);

бойові броньовані машини – 106 (умовно 3 мотострілецьких батальйонів);

артилерійські установки – 121 (умовно 7 артилерійських дивізіонів);

ракети – 7;

літаки – 3.

Нагадаємо, за минулу добу, 29 жовтня, російська армія втратила у війні проти України близько 860 військових, 15 танків, літак та засіб ППО. З початку повномасштабної війни втрати ворога склали близько 299 940 осіб.