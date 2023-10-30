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СтратКом ЗСУ підтвердив удар по об'єкту ППО в Криму (оновлено)

Систему атакували у ніч на 30 жовтня. 

СтратКом ЗСУ підтвердив удар по об'єкту ППО в Криму (оновлено)
С-400 (Ілюстративне фото)
Фото: Вікіпедія

СтратКом ЗСУ підтвердив ураження стратегічного об'єкту системи ППО на заході окупованого Криму. У повідомленні в Telegram йдеться, що ЗСУ вразили його у ніч на 30 жовтня.

Фото: СтратКом ЗСУ в Telegram

Спершу про атаку було відомо з неофіційних російських джерел. Телеграм-канал Astra написав, що атака на зенітно-ракетний полі ППО біля Оленівки нібито відбулася близько 3 години ночі, повідомляє україномовне бюро Радіо Свободи.

Згідно з даними каналу, 17 окупаційних військових поранені, пошкоджено авто. Офіційних даних про напад від України чи окупантів не було.

"У тому районі дійсно є російська база ППО. У серпні у ГУР вже повідомляли про знищену систему «Тріумф» поблизу цього села", – нагадали журналісти.

Проєкт Радіо Свобода "Крим Реалії" повідомив, що в районі Оленівки було чутно постріли зі стрілецького озброєння. 

23 серпня ГУР офіційно підтвердило, що о 10 ранку поблизу села Оленівка на мисі Тарханкут у тимчасово окупованому Криму відбувся вибух, який знищив російську зенітно-ракетну систему великого і середнього радіусу дії С-400.

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