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Ворог обстрілював прикордонні та прифронтові населені пункти Харківщини

Є влучання у цивільну інфраструктуру.

Ворог обстрілював прикордонні та прифронтові населені пункти Харківщини
Фото: Олег Синєгубов

Протягом минулої доби, 29 жовтня, ворог обстрілював прикордонні та прифронтові населені пункти Харківської області. Минулося без постраждалих.

Про це повідомляє у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, в Куп'янську внаслідок ворожого обстрілу горів приватний житловий будинок. Також під вогнем окупантів перебували: Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Кислівка, Берестове Куп'янського району та інші населені пункти. Пошкоджено приватні житлові будинки та господарчі споруди. За добу постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано.

Близько опівночі 30 жовтня ворог з артилерії обстріляв село Новоосинове Куп'янського району. Пошкоджений приватний будинок та гараж. Постраждалих немає.

Близько другої години ночі росіяни обстріляли селище Купянськ-Вузловий Куп'янського району. Пошкоджено приватний будинок. Без жертв. На Куп’янському напрямку за добу українські військові відбили 7 ворожих атак в районах Синьківки та Іванівки. Ворог зазнає втрат та не має просування.

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Нагадаємо, Рада оборони Харківської області оголосила примусову евакуацію сімей з дітьми з Куп'янської, Кіндрашівської та Курилівської громад Куп'янського району Харківщини. Зараз в цих населених пунктах перебуває 275 дітей.

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