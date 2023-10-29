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Норвегія допоможе з реабілітацією українських військових

Крім того, українські шпиталі можуть розраховувати на нове сучасне оснащення від колег з Норвегії.

Норвегія допоможе з реабілітацією українських військових
Фото: EPA/UPG

Норвегія допоможе з реабілітацією українських воїнів. 

Про це повідомляє МВС України. 

У Вільнюсі пройшла зустріч очільника МВС України Ігоря Клименка та державного секретаря Міністерства юстиції та громадської безпеки Королівства Норвегія Евена Еріксона.

Окремо сторони обговорили можливості лікуванні та реабілітації українських бійців. Евен Еріксон запевнив, що норвезькі госпіталі відкриті для допомоги українським воїнам, а українські шпиталі можуть розраховувати на нове сучасне оснащення від колег з Норвегії.

Нагадаємо, також Норвегія збільшує обсяг фінансової допомоги Україні на розвиток енергетичної сфери. Загальна сума допомоги становить 75 млрд крон.

Крім того, Норвегія надасть ще 18 млн доларів на розмінування в Україні. Близько 30% території України вкрито мінами та боєприпасами, що не розірвалися.

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