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Хоч би що відбувалось у світі, головне – це єднання заради реальної сили міжнародного права, – Зеленський про саміт на Мальті

Також глава держави повідомив, що листопад і грудень мають стати вагомими для України. Йдеться, зокрема, про оборонні пакети та розвиток відносин із ЄС.

Хоч би що відбувалось у світі, головне – це єднання заради реальної сили міжнародного права, – Зеленський про саміт на Мальті
Фото: Пресслужба Офісу президента України

У вечірньому зверненні 29 жовтня президент Володимир Зеленський, серед іншого, підбив підсумки саміту миру на Мальті. 

“Перше – є хороша новина у підсумок зустрічі на Мальті – зустрічі радників щодо Формули миру. Погоджено заяву співголів саміту – базову й таку, що єднає. Це правильний сигнал. Хоч би що відбувалось у світі, головне – це єднання заради реальної сили міжнародного права, бо це – єднання заради справедливості для України та всіх країн і народів, які можуть зазнати агресії”, – сказав президент.

По-друге, він повідомив, що вже готуються важливі кроки, які заплановані на перші тижні листопада. 

“Взагалі цей листопад і грудень мають стати вагомими для України. Це й нові оборонні пакети, розвиток наших відносин із Європейським Союзом, до речі. Готуємо й міжнародні заходи, заплановані в Україні. Активність нашої роботи з партнерами буде незмінною”, - сказав Зеленський.

Також він подякував захисникам України, бійцям ДСНС, лікарям та усім, хто допомагає країні під час війни. 

Нагадаємо, учасники зустрічі на Мальті обговорили проведення Глобального саміту миру. У консультаціях взяли участь радники з національної безпеки та зовнішньої політики з 66 держав та міжнародних організацій.

В суботу на Мальті стартував третій мирний саміт щодо України. У своєму зверненні Володимир Зеленський наголосив, що українська формула миру поступово стає глобальною.

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