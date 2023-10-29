Вербове море. Або що зараз відбувається на місці Каховського водосховища
Вербове море. Або що зараз відбувається на місці Каховського водосховища
Скандал з Young Business Club, де гостей лякає військова форма. Що зі співпрацею з росіянами?
Скандал з Young Business Club, де гостей лякає військова форма. Що зі співпрацею з росіянами?
Генеральна Асамблея ООН прийняла резолюцію щодо кризи в Газі
Генеральна Асамблея ООН прийняла резолюцію щодо кризи в Газі
Єрмак озвучив підсумки третього раунду перемовин щодо української Формули миру на Мальті
Єрмак озвучив підсумки третього раунду перемовин щодо української Формули миру на Мальті
Сергій Жадан: «Світ готовий виступати проти Путіна, проте зовсім не готовий виступати проти Пушкіна»
Сергій Жадан: «Світ готовий виступати проти Путіна, проте зовсім не готовий виступати проти Пушкіна»
Авдіївка. Хто кого?
Авдіївка. Хто кого?
У Києві через ураганний вітер загинули дві людини, ще одна жертва - в області. Кількість травмованих збільшується (оновлення)
У Києві через ураганний вітер загинули дві людини, ще одна жертва - в області. Кількість травмованих збільшується (оновлення)
Зірка серіалу "Друзі" Меттью Перрі помер у 54 роки
Зірка серіалу "Друзі" Меттью Перрі помер у 54 роки
Офіс Генпрокурора заявив, що голові Національної служби здоров’я повідомили про підозру у службовій недбалості (доповнено)
Офіс Генпрокурора заявив, що голові Національної служби здоров’я повідомили про підозру у службовій недбалості (доповнено)
ГоловнаПолітика

На Львівщині місцевий житель побив нардепа Тищенка

Народний депутат приїхав у Брюховичі захищати землю.

На Львівщині місцевий житель побив нардепа Тищенка
Фото: скріншот з відео Миколи Тищенка

У суботу в Брюховичах Львівської області сталася бійка між місцевим мешканцем та народним депутатом Миколою Тищенком. Нардеп подав заяву до поліції, – пише "Громадське" з посиланням на речницю обласного управління Національної поліції Світлану Добровольську.

Микола Тищенко подав заяву в поліцію, і там розпочали досудове розслідування за статтею 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють обставини події.

Як розповів мешканець міста Брюховичі, народний депутат приїхав туди у суботу на вимогу нібито «з'ясовувати конфліктні земельні питання». 

Сам Микола Тищенко поки публічно не коментував напад на нього. Попередньо відомо, що невідомий завдав Тищенку удар по шиї, облаяв його та погрожував йому фізичною розправою.

Нагадаємо, народний депутат Микола Тищенко звинуватив свого колегу Олега Семінського в відстоюванні інтересів ботоферми, ймовірно повʼязаної з роботою на Росію.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies