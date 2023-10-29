На Львівщині місцевий житель побив нардепа Тищенка

У суботу в Брюховичах Львівської області сталася бійка між місцевим мешканцем та народним депутатом Миколою Тищенком. Нардеп подав заяву до поліції, – пише "Громадське" з посиланням на речницю обласного управління Національної поліції Світлану Добровольську.

Микола Тищенко подав заяву в поліцію, і там розпочали досудове розслідування за статтею 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють обставини події.

Як розповів мешканець міста Брюховичі, народний депутат приїхав туди у суботу на вимогу нібито «з'ясовувати конфліктні земельні питання».

Сам Микола Тищенко поки публічно не коментував напад на нього. Попередньо відомо, що невідомий завдав Тищенку удар по шиї, облаяв його та погрожував йому фізичною розправою.

Нагадаємо, народний депутат Микола Тищенко звинуватив свого колегу Олега Семінського в відстоюванні інтересів ботоферми, ймовірно повʼязаної з роботою на Росію.