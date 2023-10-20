СБУ заявила про ліквідацію схеми розкрадання коштів для переселенців на Львівщині

Слідство встановило, що підприємець привласнив бюджетні кошти, які мали піти на забезпечення проживання переселенців.

СБУ заявила про ліквідацію мільйонної схеми розкрадання бюджетних коштів, виділених для забезпечення внутрішньо переміщених осіб.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Мова йде про грошову допомогу, спрямовану на забезпечення потреб першої необхідності для внутрішньо переміщених осіб, яка була виділена Міністерством соціальної політики України.

Зазначається, що через створений злочинний механізм, лише за одним з епізодів, сума збитків завдана державі становить майже один мільйон гривень.

Як встановили оперативники, одному з суб’єктів господарювання зі Львівщини, згідно поданих пропозицій в рамках державної програми, було виділено близько 9 млн грн.

Проте підприємець безпідставно привласнив бюджетні кошти, так як по факту не надав повного обсягу послуг для забезпечення проживання ВПО.

Також встановлено, що певна кількість осіб, на яких він отримував гроші, на вказаний момент вже перебували за кордоном.

Таким чином організована схема дала змогу зловмиснику привласнити майже мільйон гривень бюджетних коштів.

На підставі зібраних доказів зловмиснику вже повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Йому вже обрано запобіжний захід.

Триває розслідування щодо інших фігурантів провадження.

Нагадаємо, Самбірську МСЕК і міську лікарню викрили на вимаганні хабара у військового. Посадовиця під час затримання намагалась їсти гроші. Зловмисники отримували гроші трьома траншами. Під час передачі останньої суми правоохоронці затримали у місті Турка "на гарячому" заступницю голови лікарсько-консультативної комісії.