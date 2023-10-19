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Керівництво РПЦ створювало "православні військові компанії" для війни в Україні

Людей вербували у військо у Кронштадтському Морському соборі у Санкт-Петербурзі.

Керівництво РПЦ створювало "православні військові компанії" для війни в Україні
Кронштадтський Морський собор у Санкт-Петербурзі
Фото: з відкритих джерел

Служба безпеки викрила керівництво Російської православної церкви на створенні власних приватних військових компаній на території РФ. За вказівками московського патріархату їхні ПВК займаються вербуванням та бойовою підготовкою найманців для війни проти України.

Про це СБУ повідомляє у Telegram.

Задокументовано, що одна з таких приватних військових компаній під назвою "Андріївський хрест" діє на базі Кронштадтського Морського собору у Санкт-Петербурзі. У стінах релігійної установи її представники вербують прихожан для подальшого включення до складу окупаційних угруповань РФ, які задіяні на передовій.

Під час відбору потенційних "кандидатів" перевагу надають чоловікам, які вже проходили службу у лавах військових підрозділів країни-агресора і мають бойовий "досвід". Після зарахування найманців до лав ПВК московської церкви, вони проходять курс військово-тактичної та вогневої підготовки під керівництвом інструкторів з російських спецслужб.

Для маскування бойових тренувань їхні організатори проводять підготовку "рекрутів" виключно у стінах собору, а також на спеціальних полігонах РФ.

Встановлено, що фінансування таких ПВК здійснюють представники фінансово-промислових груп країни-агресора, наближених до очільника кремля. Гроші надходять на рахунки РПЦ у вигляді благодійних внесків та пожертв на "будівництво" храмів.

На підставі задокументованих фактів, Служба безпеки проводить комплексні заходи для встановлення всіх обставин викритих злочинів та притягнення винних до відповідальності.

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Нагадаємо, з початку повномасштабної агресії РФ за матеріалами СБУ розпочато 68 кримінальних проваджень щодо представників УПЦ (МП), з яких 16 – митрополити церкви. Серед викритих злочинів – 20 фактів держзради, колабораціонізму та пособництва країні-агресору.

Крім того, правоохоронці розслідують 18 проваджень щодо публічної агітації до релігійної ненависті, а також продажу вогнепальної зброї та поширення дитячої порнографії. У результаті оперативних та слідчих дій 26 фігурантам-представникам УПЦ (МП) повідомлено про підозру, а ще 19 зловмисників уже отримали судові вироки.

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