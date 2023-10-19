Головне за ніч та ранок четверга, 19 жовтня: масована ворожа атака, близько 80 бойових зіткнень

Нічна атака ракетами та "шахедами", близько 80 бойових зіткнень, наступальні дії Сил оборони, втрати окупантів, удар по Миколаєву.

Російські окупанти в ніч на четвер здійснили масовану атаку різних регіонів України. В результаті пошкоджено багато будівель. Жертв і постраждалих, за попередніми даними, вдалося уникнути.

У Сумах унаслідок удару безпілотника виникла пожежа у двоповерховій будівлі на площі 100 кв. м. Займання ліквідовано.

У Миколаєві загорілася складська будівля. Унаслідок удару пошкоджено вікна житлових багатоповерхівок. У Миколаївській області внаслідок ворожої атаки ліквідовано пожежу непрацюючої складської будівлі на площі 40 кв. м.

У Покровському районі Донецької області пошкоджено будівлю навчального закладу.

З 20:00 18 жовтня по 5:00 19 жовтня 2023 року окупанти атакували Україну балістичними ракетами Іскандер-М, ударними БпЛА типу “Shahed”, керованими авіаційними та зенітними ракетами.

Загалом зафіксовано удари по промислових, інфраструктурних, цивільних та військових об’єктах 17 засобів повітряного нападу, зокрема 5 балістичних ракет Іскандер М та 9 ударних БпЛА “Shahed-136/131”.

Атаковано об’єкти у Донецькій, Миколаївській, Сумській, Дніпропетровській та Запорізькій областях. Силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони знищено чотири повітряні цілі: одну керовану авіаційну ракету Х-59 і три ударні БпЛА “Shahed-136/131”.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що минулої доби відбулося близько 80 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав 15 ракетних та 79 авіаційних ударів, здійснив 61 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житловий п’ятиповерховий будинок, 2 церкви, будинок культури, спортивний комплекс, понад 20 приватних будинків та інша цивільна інфраструктура.

Сили оборони України ведуть наступальної операції на Мелітопольському напрямку. Мають частковий успіх південно-західніше Вербового Запорізької області, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Авіація Сил оборони завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 3 - по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ уразили 2 пункти управління, зенітно-ракетний комплекс “Тор”, радіолокаційну станцію “Зоопарк-1М” та 11 артилерійських засобів противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 19 жовтня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за минулу добу Збройні сили України знищили ще 630 російських окупантів, 11 танків, 17 бронемашин, 39 артсистем. Загалом Росія вже втратила в Україні 290 680 військових.

Про інші втрати противника – в новині.

У Миколаївській області внаслідок ракетного удару по Степівській громаді загинуло дві людини, одна дістала поранення.

"Увечері 18 жовтня, о 20:30, ворог завдав ракетного удару по населеному пункту Степівської громади. Влучення зафіксовано по закладу харчування. Під завалами загинуло двоє людей, поранення дістала одна людина. Унаслідок удару також пошкоджено житлові будинки, сільгосппідприємство та іншу цивільну інфраструктуру", - повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Той самий населений пункт був пізніше атакований ударним дроном.

"Уночі 19 жовтня, близько 02:40, у цьому ж населеному пункті внаслідок падіння уламків ударного БПЛА типу "Shahed-136/131" виникла пожежа покрівлі неексплуатованої одноповерхової складської будівлі. Без постраждалих", зазначив Кім.

Також росіяни вночі завдали ракетного удару по місту Миколаїв. "Вночі 19 жовтня, о 00:55, місто Миколаїв зазнало ракетного удару, внаслідок чого виникла пожежа неексплуатованої складської будівлі на території одного з підприємств, вибуховою хвилею пошкоджено багатоквартирні будинки. Без постраждалих", - уточнив Кім.

Сполучені Штати наклали вето на резолюцію Ради Безпеки ООН, що закликала до гуманітарної паузи в конфлікті між Ізраїлем і палестинськими бойовиками ХАМАС, аби забезпечити доступ гуманітарної допомоги до Сектора Гази.

Голосування за текстом, розробленим Бразилією, двічі відкладали, оскільки США намагалися забезпечити доступ допомоги до Сектора Гази. 12 членів проголосували за проєкт тексту, Росія і Великобританія утрималися.

"Ми перебуваємо на місцях і виконуємо важку дипломатичну роботу. Ми вважаємо, що нам потрібно дозволити цій дипломатії зіграти свою роль", - заявила посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд Раді. "Так, резолюції важливі. І так, ця рада має висловитися. Але дії, які ми робимо, повинні ґрунтуватися на фактах на місцях і підтримувати прямі дипломатичні зусилля. Це може врятувати життя. Рада має зробити це правильно", - додала вона.

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