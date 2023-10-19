Результати виборів у Польщі. Україні рано радіти
Результати виборів у Польщі. Україні рано радіти
Вибори у Польщі: проєвропейський Туск заявляє про перемогу, сподіваючись на коаліцію
Вибори у Польщі: проєвропейський Туск заявляє про перемогу, сподіваючись на коаліцію
Посол спростував інформацію ЗМІ про те, що Зеленському відмовили у візиті до Ізраїлю (оновлено)
Посол спростував інформацію ЗМІ про те, що Зеленському відмовили у візиті до Ізраїлю (оновлено)
Росіяни завдали шість ракетних ударів по Запоріжжю. Відомо вже про 5 загиблих (оновлено)
Росіяни завдали шість ракетних ударів по Запоріжжю. Відомо вже про 5 загиблих (оновлено)
​Хто і як керує війною
​Хто і як керує війною
18 пропущених: у Курській області дрони від СБУ атакували військовий табір біля аеродрому “Халіно”, – джерела
18 пропущених: у Курській області дрони від СБУ атакували військовий табір біля аеродрому “Халіно”, – джерела
Байден в Ізраїлі. Трагедія в Аль-Ахлі. Війна розростається
Байден в Ізраїлі. Трагедія в Аль-Ахлі. Війна розростається
Залужний показав відео пусків ATACMS по російських окупантах (оновлено)
Залужний показав відео пусків ATACMS по російських окупантах (оновлено)
Ракету, яка поцілила у лікарню у Газі, палестинці випустили з-за лікарні, − ЦАХАЛ
Ракету, яка поцілила у лікарню у Газі, палестинці випустили з-за лікарні, − ЦАХАЛ
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни минулої доби 105 разів обстріляли Херсонщину, загинули дві людини

Ще четверо дістали поранення.

Росіяни минулої доби 105 разів обстріляли Херсонщину, загинули дві людини
Фото: скріншот відео

За минулу добу російські війська здійснили 105 обстрілів Херсонщини, випустивши 580 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", АГС, ЗУ-23-2, танків, авіації та БПЛА. По місту Херсон ворог випустив 23 снаряди.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін у Telegram.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, а також територію заводу та парку в Херсоні.

Через російську агресію дві людини загинули, ще четверо дістали поранення.

Нагадаємо, що Рада оборони Херсонщини вирішила евакуювати людей з населених пунктів, де погіршилася безпекова ситуація.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies