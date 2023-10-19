Росіяни минулої доби 105 разів обстріляли Херсонщину, загинули дві людини

За минулу добу російські війська здійснили 105 обстрілів Херсонщини, випустивши 580 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", АГС, ЗУ-23-2, танків, авіації та БПЛА. По місту Херсон ворог випустив 23 снаряди.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін у Telegram.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, а також територію заводу та парку в Херсоні.

Через російську агресію дві людини загинули, ще четверо дістали поранення.

Нагадаємо, що Рада оборони Херсонщини вирішила евакуювати людей з населених пунктів, де погіршилася безпекова ситуація.