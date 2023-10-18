Головне за середу, 18 жовтня: п'ять жертв удару по багатоповерхівці в Запоріжжі, "бавовна" біля аеродрому в Курській області

64 бойових зіткнення, наступальні дії Сил оборони, ворожі обстріли, вибухи в Севастополі, вирок у справі розстрілів на Інститутській . Яким запам’ятається 602-й день повномасштабної війни.

Кількість загиблих унаслідок нічного ворожого ракетного удару по Запоріжжю зросла до п'яти. Тіло п'ятого загиблого деблокували з-під завалів. Також у медичні заклади доставили п'ятьох поранених.

Раніше секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв повідомляв, що кількість загиблих зросла до чотирьох - у процесі пошуково-рятувальних робіт сьогодні знайшли два тіла.

Унаслідок нападу ХАМАС на Ізраїль загинули 23 громадянина України, повідомив посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський.

“Згідно з оновленим звітом, в результаті нападу ХАМАС на Ізраїль загинули 23 громадянина України. Це друга після США кількість загиблих іноземців під час нападу”, – написав він.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що упродовж доби відбулось 64 бойових зіткнення.

Ворог завдав 11 ракетних та 46 авіаційних ударів, здійснив понад 30 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Крім того, українські бійці відбили низку атак ворога на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському, Шахтарському і Запорізькому напрямках.

Авіація Сил оборони завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та ще три - по зенітно-ракетних комплексах росіян. Також наші захисники знищили російський літак Су-25 та 4 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Підрозділи ракетних військ уразили два пункти управління, зенітно-ракетний комплекс “Тор”, радіолокаційну станцію “Зоопарк-1М” та 11 артилерійських засобів противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 18 жовтня – в нашій новині.

Сьогодні зранку ворог атакував Дніпровській район Дніпропетровської області. Удень окупанти чотири рази обстріляли з артилерії Нікополь. Є влучання у цивільну інфраструктуру, загиблі та поранені.

Унаслідок обстрілів Дніпровського району пошкоджені 8 приватних будинків. Загинула 31-річна жінка, ще четверо людей отримали поранення. Серед постраждалих – жінки 56, 65 і 75 років та 35-річний чоловік. Троє з них перебувають у лікарні в стані середньої тяжкості, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Рятувальники знайшли тіло третьої жертви російського авіаудару по селі Дружелюбівка, що на Харківщині.

Окупанти вдарили керованою авіабомбою по селу 15 жовтня. Спершу було відомо про двох загиблих. Нині знайшли ще одну жертву - це 31-річний син убитих росіянами людей.

Харківська обласна прокуратура повідомила, що тривають слідчі дії.

У Курській області дрони від СБУ атакували військовий табір біля аеродрому “Халіно”.

Джерела LB.ua в СБУ підтвердили, що саме Служба безпеки сьогодні вночі організувала "бавовну" в польовому таборі росіян біля села Постоялі двори.

Неподалік від військового аеродрому «Халіно» розміщувались до 3 тисяч російських військових та близько 80 одиниць військової техніки.

Наразі точна кількість ворожих втрат уточнюється, але очевидно, що ураження були потужними - зафіксовано щонайменше 18 влучань дронів СБУ по табору.

Усю ніч росіяни з навколишніх сіл обговорювали у соцмережах звуки вибухів. При цьому російська влада відрапортувала, що ППО «збила всі безпілотники».

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук в інтерв'ю ізраїльському "Найкращому радіо" спростував інформацію про те, що ізраїльська влада відмовила президенту Володимиру Зеленському у візиті. За його словами, представники українського лідера не зверталися із проханням про візит до влади Ізраїлю.

"Все це – спекулятивні розмови, які ніяк не пов'язані із нашими взаєминами. Не було офіційного звернення Зеленського. Я впевнений, що під час наступного міжнародного турне така можливість буде, а ізраїльський уряд не має жодних заперечень", – сказав дипломат.

Корнійчук додав, що можливості пересування Зеленського в ситуації повномасштабної війни дуже обмежені, а про його візити до різних країн повідомляють уже після прибуття.

"Може, це трохи дивно для ізраїльських журналістів, але, на мою думку, це логічно. У ситуації війни добре і правильно, коли ми дізнаємося про пересування Зеленського, коли він сходить із трапу літака до тієї країни, куди він прибуває. Тому дипломати та політики у такому разі не обговорюють, коли і куди приїде Зеленський", – наголосив посол.

У середу ввечері в тимчасово окупованому Севастополі було оголошено повітряну тривогу. Місцеві ЗМІ повідомляють про вибух у центрі міста.

За даними "Крим.Реалії", вибух прогримів о 17:34, після чого за 2 хвилини запрацювали сирени повітряної тривоги. Також ЗМІ повідомляють, що вибух пролунав у районі населеного пункту Сахарна Головка, де розташовані військові об'єкти окупантів.

Російський ставленик у Севастополі Развожаєв заявив, що флот окупантів відбиває атаку повітряних цілей поблизу Сухарної балки, що в сусідньому Нахімовському районі міста.

У Міноборони РФ запевнили, що Крим був атакований двома ракетами С-200. Українські військові та чиновники це повідомлення поки не коментували.

Святошинський районний суд оголосив вирок у справі розстрілів на Інститутській 20 лютого 2014 року, повідомляє LB.ua.

Обвинувачені - заступник командира полку Олег Янішевський та четверо беркутівців київської спецроти: Павло Аброськін, Сергій Зінченко, Сергій Тамтура, Олександр Маринченко. Трьох із них судять заочно, позаяк обвинувачених звільнили з-під варти в грудні 2019 року в рамках обміну полоненими з Росією.

Олегу Янішевському призначили довічне ув'язнення та позбавлення усіх звань. Павлу Аброськіну - 15 років ув'язнення, його також позбавили права обіймати посади три роки. Сергію Зінченку - 15 років, позбавлення права обіймати посаду 3 роки та позбавлення звання.

Беркутівця Олександра Маринченка, який повернувся в Україну, суд за декількома статтями виправдав, проте його визнали винним за частиною другою статті 365 Кримінального кодексу - "перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу". Вирок - 5 років позбавлення волі. У строк відбування покарання Маринченку зарахувати строк його попереднього ув'язнення - з 23 лютого 2015 року до 28 грудня 2019 року з розрахунку 1 день попереднього ув'язнення за два дні позбавлення волі.

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