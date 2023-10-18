Сьогодні зранку ворог атакував Дніпровській район Дніпропетровської області. Протягом дня окупанти чотири рази обстріляли з артилерії Нікополь. Є влучання у цивільну інфраструктуру, загиблі та поранені.

Про це повідомляє у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, внаслідок обстрілів Дніпровського району пошкоджені 8 приватних будинків. Загинула 31-річна жінка, ще четверо людей отримали поранення. Серед постраждалих – жінки 56, 65 і 75 років та 35-річний чоловік. Троє з них перебувають у лікарні в стані середньої тяжкості.

Фото: Сергій Лисак

Протягом дня ворог чотири рази обстрілював з артилерії Нікополь. Постраждав 36-річний чоловік. Він у задовільному стані, від госпіталізації відмовився.

Зайнявся готель, рятувальники вогонь приборкали. Пошкоджені й 7 приватних будинків та 4 господарські споруди.

Нагадаємо, вчора протягом дня ворог обстрілював Марганецьку та Мирівську громади. Внаслідок обстрілів був пошкоджений інфраструктурний об’єкт. Люди не постраждали.