Російські окупанти тричі за день обстрілювали Дніпропетровщину

Внаслідок російських ударів люди не постраждали.

Під російськими ударами сьогодні, 17 жовтня, були Марганецька та Мирівська громади Нікопольського району Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Агресор гатив по тамтешніх селах з важкої артилерії. Скидав боєприпаси з БпЛА”, - написав Лисак.

Він уточнив, що внаслідок обстрілу було пошкоджено інфраструктурний об’єкт. Інші наслідки поки ще уточнюються.

Відомо, що внаслідок цих ударів люди не постраждали.

Нагадаємо, у вівторок ворог вкотре завдав ударів по Херсону. Цього разу зруйновано житловий будинок, поранення отримали жінки 57 і 66 років.