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Російські окупанти тричі за день обстрілювали Дніпропетровщину

Внаслідок російських ударів люди не постраждали.

Російські окупанти тричі за день обстрілювали Дніпропетровщину
Ілюстративне фото
Фото: Сергій Лисак

Під російськими ударами сьогодні, 17 жовтня, були Марганецька та Мирівська громади Нікопольського району Дніпропетровської області. 

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Агресор гатив по тамтешніх селах з важкої артилерії. Скидав боєприпаси з БпЛА”, - написав Лисак. 

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Він уточнив, що внаслідок обстрілу було пошкоджено інфраструктурний об’єкт. Інші наслідки поки ще уточнюються. 

Відомо, що внаслідок цих ударів люди не постраждали.

Нагадаємо, у вівторок ворог вкотре завдав ударів по Херсону. Цього разу зруйновано житловий будинок, поранення отримали жінки 57 і 66 років.

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