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Росіяни обстріляли з артилерії Золочівську громаду Харківщини

Пошкоджені житлові будинки, а також енерго- та газомережі.

Росіяни обстріляли з артилерії Золочівську громаду Харківщини
Фото: Харківська ОВА

Російські окупанти вкотре обстріляли Золочівську громаду Харківщини.

Про це повідомляє Харківська обласна військова адміністрація.

Атаку зафіксували близько 14.00 18 жовтня. Ворог із артилерії обстріляв село Одноробівка. В результаті обстрілів пошкоджені три двоповерхові та два приватні будинки, енерго- та газомережі. 

За інформацією ОВА, наразі інформації щодо жертв немає.

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Нагадаємо, Харківщина також до цього зазнала ракетного удару. Днями окупанти обстріляли чотири райони області. Було влучання, зокрема, у ветклініку.

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