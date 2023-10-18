Росія хоче позбавити ліцензії адвоката Олексія Ладіна, який захищає українських полонених і політв’язнів

Наразі Ладіна арештували і утримують у спецприйомнику для адміністративно заарештованих у Сімферополі.

Росія арештувала адвоката Олексія Ладіна, який захищає українських полонених і політв’язнів. Тепер окупаційна влада в Криму хоче позбавити його адвокатської ліцензії.

Про це повідомив Уповноважений з прав людини у ВР Дмитро Лубінець.

Раніше під час обшуку в помешканні адвоката в Севастополі російські силовики вилучили матеріали, що містять адвокатську таємницю.

Ладіна утримують у спецприйомнику для адміністративно заарештованих у будівлі окупаційного відділу поліції № 1 «Залізничний» у Сімферополі. Адвоката обвинувачують у нібито "дискредитації російської армії" через допис у соцмережі.

За словами Лубінця, своєї провини арештований не визнає і вважає, що його переслідують за професійну діяльність. За 14 діб арешту Ладін пропустить декілька важливих судових засідань у справах українських громадян.

"Систематичні утиски Росією незалежних захисників у тимчасово окупованому Криму суперечать «Основним положенням про роль адвокатів», ухваленим VIII Конгресом ООН із запобігання злочинам, які гарантують адвокатам «можливість здійснювати їхні професійні обов’язки без залякування та перешкод». Такі дії РФ позбавляють українських громадян, які зазнають політично мотивованих переслідувань, права на отримання ефективної правової допомоги", - наголосив український омбудсман.

Нагадаємо, Ладін, зокрема, був адвокатом фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір", як-от Яшара Шихаметова та Сервера Зекір'яєва, а також ялтинської активістки Людвіки Пападопулу.