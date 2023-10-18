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У лікарні померла жінка, яка була поранена внаслідок ворожого обстрілу селища на Херсонщині

Травми виявилися смертельними. 

У лікарні померла жінка, яка була поранена внаслідок ворожого обстрілу селища на Херсонщині
Ілюстративне фото
Фото: Роман Мрочко

Сьогодні близько другої ночі російська армія обстріляла з тимчасово окупованого лівого берега селище Благовіщенське Херсонської області. Внаслідок ворожої атаки загинула жінка.

Про це повідомляє у Telegram начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

За його словами, від обстрілу постраждала 69-річна жінка. Її госпіталізували у важкому стані з вибуховою та закритою черепно-мозковою травмою, акубаротравмою та проникаючим осколковим пораненням лівого стегна. З ночі лікарі боролися за життя пацієнтки, але травми виявилися смертельними.

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Нагадаємо, за минулу добу російські війська здійснили 70 обстрілів Херсонщини, випустивши 404 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", БМП, танків, авіації та БПЛА. По місту Херсон ворог випустив 16 снарядів. Шестеро людей дістали поранення.

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