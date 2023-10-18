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​СБУ передала до суду справу експрезидента "Мотор Січі" та арештувала активи на 12 млрд грн

Йдеться про кошти, нерухомість, корпоративні права обох посадовців, а також їхнє майно, яке вони здобули злочинним шляхом і оформили на своїх родичів за кордоном.

​СБУ передала до суду справу експрезидента "Мотор Січі" та арештувала активи на 12 млрд грн
В'ячеслав Богуслаєв
Фото: LB.ua

Служба безпеки спільно з Офісом Генерального прокурора завершила розслідування і передала до суду обвинувальний акт щодо експрезидента АТ "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва і директора Департаменту зовнішньоторговельної діяльності підприємства, які підозрюються в державній зраді.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Крім того, у межах кримінального провадження накладено арешт на все майно обвинувачених на загальну суму понад 12 млрд гривень. Йдеться про кошти, нерухомість, корпоративні права обох посадовців, а також їхнє майно, яке вони здобули злочинним шляхом і оформили на своїх родичів за кордоном.

Як повідомлялося, обидва зловмисники були затримані в жовтні 2022 року. За даними слідства, керівництво заводу в Запоріжжі налагодило транснаціональні канали незаконного постачання оптових партій українських авіадвигунів та запчастин до них до РФ.

Посадовці діяли у змові з наближеними до кремля представниками російської корпорації "Ростех", яка є одним із головних виробників озброєнь для окупаційних угруповань РФ.

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Отриману продукцію загарбники використовували для виробництва та ремонту ударних гвинтокрилів, які масово застосовували для повномасштабного вторгнення в Україну.

Також встановлено, що у квітні 2022 року Богуслаєв навмисно заблокував поставку гелікоптера для потреб Головного управління розвідки Міноборони. Для цього він дав вказівку своїм підлеглим розібрати повітряне судно на деталі та приховати експлуатаційну документацію до нього.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки скерували до суду обвинувачення на експрезидента Мотор Січі за чотирма статтями Кримінального кодексу: ч. 4 ст. 111-1 (колабораційна діяльність); ст. 111-2 (пособництво державі-агресору); ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань); ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації).

При цьому його підлеглий – очільник Департаменту зовнішньоторговельної діяльності підприємства – обвинувачується за трьома статтями Кримінального кодексу: ч. 4 ст. 111-1 (колабораційна діяльність); ст. 111-2 (пособництво державі-агресору); ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації).

Зловмисникам загрожує до 15 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, в червні суд залишив Богуслаєва під вартою. Сам він просить включити його до обмінного списку і відправити в Росію. Відповідного листа він написав на імʼя голови ОПУ Андрія Єрмака.

У жовтні цього року правоохоронці передали військовим гелікоптер, який "Мотор Січ" намагалась приховати від ЗСУ.

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