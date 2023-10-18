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Унаслідок чергового авіаудару росіян по Херсонщині загинув чоловік

Ворог поцілив по території приватного домоволодіння. Від отриманих поранень загинув господар, який знаходився на подвірʼї.

Унаслідок чергового авіаудару росіян по Херсонщині загинув чоловік
Херсонщина, обстріл

Сьогодні близько 01:15 російські війська вкотре обстріляли Бериславський район Херсонської області. Попередньо, атаку здійснено керованими авіабомбами.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Зазначається, що ворог поцілив по території приватного домоволодіння. Від отриманих поранень загинув господар, який знаходився на подвірʼї.

Також в результаті удару пошкоджено обʼєкти цивільної інфраструктури.

За процесуального керівництва Бериславської окружної прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Прокурори та слідчі поліції проводять першочергові слідчі дії та документують наслідки збройної агресії РФ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що минулої доби росіяни 70 разів обстріляли Херсонщину. Шестеро людей дістали поранння. 

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