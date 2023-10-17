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Українські прикордонники вразили кілька одиниць російської техніки

Зокрема, прикордонники пошкодили зенітно-ракетний комплекс росіян.

Українські прикордонники вразили кілька одиниць російської техніки
Ілюстративне фото
Фото: Пресслужба ДПСУ

Бійці Держприкордонслужби України (ДПСУ) продовжують завдавати втрат російським окупаційним військам.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

“На південному напрямку оператори бойових БПЛА ДПСУ знищили 3 одиниці ворожої техніки, 1 вогневу позицію та пошкодили зенітно-ракетний комплекс “ТОР М2”, - йдеться у повідомленні. 

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Крім того, прикордонники завдали ударів і по живій силі окупантів.

Нагадаємо, Сили спецоперацій ЗСУ повідомили подробиці успішного ураження ворожих аеродромів в Бердянську та Луганську.

За останніми даними, у Бердянську та Луганську було знищено дев’ять гелікоптерів різних модифікацій, спеціальна техніка, яка знаходилася на аеродромах, пускова установка ППО, склад боєприпасів та було пошкоджено злітні смуги аеродромів.

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