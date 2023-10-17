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За день російські війська обстріляли три громади Сумщини

Протягом дня росіяни здійснили 9 обстрілів області.

За день російські війська обстріляли три громади Сумщини
Ілюстративне фото
Фото: Дмитро Живицький

Сьогодні, 17 жовтня, російських обстрілів зазнали Шалигинська, Краснопільська та Білопільська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 9 обстрілів прикордонних територій Сумщини, було зафіксовано 41 вибух. 

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По Шалигинській громаді росіяни били з мінометів та артилерії.

Краснопільську громаду окупанти обстріляли з мінометів, а Білопільську з артилерії.

Нагадаємо, у вівторок ворог вкотре завдав ударів по Херсону. Цього разу зруйновано житловий будинок, поранення отримали жінки 57 і 66 років.

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