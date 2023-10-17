За день російські війська обстріляли три громади Сумщини

Сьогодні, 17 жовтня, російських обстрілів зазнали Шалигинська, Краснопільська та Білопільська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 9 обстрілів прикордонних територій Сумщини, було зафіксовано 41 вибух.

По Шалигинській громаді росіяни били з мінометів та артилерії.

Краснопільську громаду окупанти обстріляли з мінометів, а Білопільську з артилерії.

Нагадаємо, у вівторок ворог вкотре завдав ударів по Херсону. Цього разу зруйновано житловий будинок, поранення отримали жінки 57 і 66 років.