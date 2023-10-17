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Ситуація буде змінюватися, – Ігнат прокоментував застосування Силами оборони ракет ATACMS

Ворог буде переміщуватися.

Ситуація буде змінюватися, – Ігнат прокоментував застосування Силами оборони ракет ATACMS
Речник командування Повітряних Сил Юрій Ігнат

Російські війська почнуть переміщувати свою техніку на окупованій частині України після ударів ракетами ATACMS по аеродромах у Бердянську та Луганську. Про це повідомляє речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

За словами Ігната, наразі точної інформації щодо втрат ворога у нього немає.

"Треба дочекатися все ж таки даних розвідки, дочекатися супутникових знімків, інформації, можливо, від інших джерел і тоді ми будемо точно знати, щоби не розповідати зараз скільки знищили цієї техніки", – зазначив речник.

Юрій Ігнат зазначив, що сам факт завдання ударів на такій відстані ракетами ATACMS, проти яких Росія не може фактично нічого зараз протиставити, уже говорить про те, що ситуація буде змінюватися.

"Ворог буде переміщуватись, як це було зі стратегічною авіацією, коли відбулась "бавовна" на аеродромах в РФ", – додав Ігнат.

Нагадємо, The Washington Post повідомляв, що Сили оборони України могли вперше застосувати американські ракети ATACMS по російських військах, атакуючи російську авіацію на аеродромах у Бердянську та Луганську. У свою чергу, під час вечірнього відеозвернення Президент Зеленський підтвердив використання далекобійних ракет Збройними силами України.

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