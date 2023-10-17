Білий дім підтвердив передачу Україні ракет ATACMS

США "нещодавно" надали Україні далекобійні ракети ATACMS.

Про це повідомила представниця Ради національної безпеки США Едріен Вотсон, передає "Європейська правда".

Уточнюється, що Україна отримала той тип ракет, котрий здатний вражати цілі на відстані до 165 кілометрів.

"Ми вважаємо, що це забезпечить значне посилення можливостей України на полі бою без ризику для нашої військової готовності", – наголосила Вотсон.

Втім, вона не уточнила, коли і скільки ракет США передали Україні. Також вона не підтвердила їхнє застосування по аеродромах у тимчасово окупованих Росією Луганську та Бердянську.

Нагадаємо, Сили спецоперацій ЗСУ повідомили подробиці успішного ураження ворожих аеродромів в Бердянську та Луганську.

За останніми даними, у Бердянську та Луганську було знищено дев’ять гелікоптерів різних модифікацій, спеціальна техніка, яка знаходилася на аеродромах, пускова установка ППО, склад боєприпасів та було пошкоджено злітні смуги аеродромів.

Згодом Головнокомандувач ЗСУ оприлюднив відео пусків цих ракет, а президент України Володимир Зеленський також підтвердив факт їхнього використання.