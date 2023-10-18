Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний оприлюднив відео пусків далекобійних ракет ATACMS по російських окупаційних військах.

“Робота наших воїнів. Дякую вам за службу!” - написав Залужний.

Головнокомандувач ЗСУ подякував партнерам за підтримку.

Пізніше з'явилось ще одне відео із пуском ракет ATACMS.

⚡️Another video of two 🇺🇦ATACMS missiles being fired from M142 HIMARS, but the environment is different and it's a different strike. pic.twitter.com/v3Gj6K158J — 🇺🇦Ukrainian Front (@front_ukrainian) October 17, 2023

Нагадаємо, Сили спецоперацій ЗСУ повідомили подробиці успішного ураження ворожих аеродромів в Бердянську та Луганську.

За останніми даними, у Бердянську та Луганську було знищено дев’ять гелікоптерів різних модифікацій, спеціальна техніка, яка знаходилася на аеродромах, пускова установка ППО, склад боєприпасів та було пошкоджено злітні смуги аеродромів.