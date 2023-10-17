Головне за вівторок, 17 жовтня: операція Dragonfly, ракети ATACMS в дії, танки Abrams в Україні

56 бойових зіткнень, наступальні дії Сил оборони, ворожі обстріли, перший успіх ATACMS, закон про PEP. Яким запам’ятається 601-й день повномасштабної війни.

Сили спецоперацій ЗСУ повідомили подробиці операції Dragonfly – успішного ураження ворожих аеродромів в Бердянську та Луганську.

“Сили спеціальних операцій отримали інформацію про використання противником аеродромів в тимчасово окупованих Бердянську та Луганську, а також перебування на них значної кількості авіаційної і спеціальної техніки, та боєприпасів”, - йдеться в повідомленні. Зазначається, що цю інформацію було перевірено та отримано підтвердження. Координати та необхідні дані передано для ураження підрозділам Сил оборони. У результаті завдання вогневого удару в ніч з 16 на 17 жовтня окупанти зазнали значних втрат.

За останніми даними, у Бердянську та Луганську знищено:

дев’ять гелікоптерів різних модифікацій

спеціальна техніка, яка перебувала на аеродромах

пускова установка ППО

склад боєприпасів

пошкоджено злітні смуги аеродромів

Склад боєприпасів у Бердянську детонував до 4 ранку. Детонація у Луганську тривала до 11 ранку.

Втрати у живій силі противника складають десятки загиблими та пораненими.

Президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні підтвердив застосування далекобійних ракет ATACMS.

"Сьогодні особлива вдячність Сполученим Штатам. Наші домовленості з Джо Байденом виконуються дуже влучно — «Атакамси» себе показали", – зазначив Президент.

Раніше The Washington Post повідомляла, що Сили оборони України могли вперше застосувати американські ракети ATACMS по російських військах, атакуючи російську авіацію на аеродромах у Бердянську та Луганську.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний своєю чергою прилюднив відео пусків далекобійних ракет ATACMS по російських окупаційних військах.

“Робота наших воїнів. Дякую вам за службу!” - написав Залужний.

Головнокомандувач ЗСУ подякував також партнерам за підтримку.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що упродовж доби відбулось 56 бойових зіткнень.

Українські бійці ведуть наступ на двох напрямках, відбили 12 атак окупантів під Куп'янськом і вразили п'ять пунктів управління РФ. Ворог завдав 3 ракетних та 34 авіаційних ударів, здійснив 6 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 17 жовтня – в нашій новині.

Упродовж доби авіація Сил оборони України завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки ворога.

Також авіація завдала трьох ударів по зенітно-ракетних комплексах росіян. Підрозділи ракетних військ вразили п’ять пунктів управління, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів й артилерійський засіб окупантів.

Україна отримала 31 танк M1A1 Abrams американського виробництва, які обіцяв передати військовим президент США Джо Байден. Про це заявив представник армії США у Європі та Африці полковник Мартін О'Доннелл, пише «Голос Америки».

Речник армії США в Європі та Африці повідомив, що всі українці, які тренувалися на танках із американськими силами в Німеччині, також повернулися в Україну разом із боєприпасами та запасними частинами до танків. «Ми виконали угоду. З цього моменту вони [Україна] мають визначати, коли і де вони забезпечать цей потенціал», — сказав О’Доннелл.

Зазначається, що Україні може знадобитися деякий час, перш ніж «Абрамс» відправлять на поле бою, оскільки українські війська перевіряють наявність необхідних елементів підтримки та визначають, коли і де використовувати танки для досягнення найбільшого ефекту проти російських військ.

Подробиці – в новині.

Руйнування греблі Каховської ГЕС завдало Україні збитків на суму майже 14 мільярдів доларів США. Такі висновки посилили і без того катастрофічні наслідки повномасштабного вторгнення Росії. Про це йдеться у новому звіті, представленому Урядом України та Організацією Об'єднаних Націй.

"Початкова оцінка загальних потреб у відновленні та відбудові становить 5,04 мільярда доларів США, і очікується, що ця цифра зростатиме в міру проведення більш детальних оцінок. У короткостроковій перспективі на заходи з відновлення у 2023/2024 роках необхідно 1,82 мільярда доларів США", – йдеться у звіті.

Такі висновки експертів розкривають масштаби трагедії 6 червня 2023 року, яка спричинила економічний та екологічний хаос у районах, розташованих нижче за течією Дніпра від Каховської греблі та гідроелектростанції, а також у районах, розташованих вище за течією, які втратили доступ до водопостачання.

Докладніше – в новині.

Законопроєкти, що забороняють на території України діяльність промосковської церкви, голосуватимуться у Верховній Раді одними з перших. Про це LB.ua стало відомо з власних джерел.

Нагадаємо, Верховна Рада включила це питання до проєкту порядку денного на найближче засідання. Однак, за даними парламентського руху “ЧЕСНО”, тоді його розгляд мав відбутися наприкінці засідання, що значно знижує шанси на підтримку. “Якщо питання потрапить на кінець засідання, голосів може не вистачити. Так колись заледве знайшлися голоси, аби провести правки у важливий проєкт деколонізації”, - зазначають у “ЧЕСНО”.

Після цього група депутатів ініціювала перегляд порядку денного. Наразі питання заборони промосковської церкви визначено пріоритетним, запевняють співрозмовники видання LB.ua.

Крім того, за даними джерел, у залі на підтримку зазначених законопроєктів є щонайменше 240 потенційних голосів.

Верховна Рада 276 голосами підтримала законопроєкт про посилення фінансового моніторингу щодо політично значущих осіб (PEP-ів).

Документ встановлює пожиттєвий статус політично значущої особи, а не трирічний. Водночас посилює відповідальність банків за необґрунтовану відмову користувачам фінансових послуг.

Затверджена до другого читання редакція, за словами депутата Ярослава Железняка, зараз відповідає стандартам AML/CFT та буде зарахована як виконання вимог МВФ. Також це останній крок для початку перемовин про членство України у ЄС.

Подробиці - в новині.

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